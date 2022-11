Quatre footballeurs des Gee-Gees originaires d’Ottawa nommés étoiles canadiennes

Le vétéran secondeur James Peter a été élu dans la première équipe d’étoiles, tandis que ses coéquipiers de l’unité défensive Emmanuel Aboagye-Gyan et Kevin Victome, de même que le demi offensif J-P Cimankinda, dans la deuxième. Tous les quatre sont originaires d’Ottawa.

Après les huit joueurs sélectionnés parmi les étoiles des Sports universitaires de l’Ontario (SUO), le quatuor représente le plus grand groupe d’étoiles canadiennes de l’Université d’Ottawa en football depuis la saison 2010.

De 2021 à 2022, la progression de ces quatre joueurs – mais aussi des huit sélectionnés à l’échelle de la conférence, et de l’équipe en général – a été impressionnante , affirme l’entraîneur-chef des Gee-Gees, Marcel Bellefeuille, par voie de communiqué. Ils ont mis beaucoup de cœur à l’ouvrage pour rehausser leur niveau, c’était formidable.

Bellefeuille rend hommage à ses joueurs

James Peter a mené les Sports universitaires de l’Ontario avec une moyenne de 7,3 plaqués par match et arrive deuxième au pays pour le nombre total de plaqués.

Mais son impact va au-delà des statistiques, selon Bellefeuille.

Il prêche par l’exemple : il démontre à l’entraînement un dynamisme et une minutie impeccables. Il est toujours au sommet de sa forme. En tant que leader, il joue un rôle crucial sur le terrain, mais il est tout aussi talentueux. Son intensité et son explosivité sont redoutables : il exécute des jeux à pleine vitesse, fonce au travers des joueurs, maîtrise le ballon, ne s’en laisse pas imposer.

De gauche à droite, James Peter, Emmanuel Aboagye-Gyan, Kevin Victome et J-P Cimankinda Photo : Facebook / Gee-Gees Football

Étudiant en sciences de l’activité physique à Ottawa, Peter a aussi joué un rôle clé au sein des unités spéciales des Gee-Gees.

Il joue chaque essai et ne quitte jamais le terrain; difficile d’avoir meilleur joueur , note Bellefeuille. Il mérite tous les honneurs, et bien plus.

En tant que secondeur extérieur, Emmanuel Aboagye-Gyan a mené le Gris et Grenat au chapitre des sacs du quart et a rempli la feuille de pointage avec des échappés provoqués, des retours d’échappés et une interception. L’étudiant en criminologie occupait auparavant le poste de demi défensif; le changement, soutient Bellefeuille, a porté fruit.

Le poste [secondeur extérieur côté fort] cadrait avec ses forces, alors il s’est lancé. Et de poursuivre : C’est un poste difficile, et il a relevé le défi avec brio , ajoute Bellefeuille au sujet d’Aboagye-Gyan.

Originaire d'Ottawa, Kevin Victome a joint les Gee-Gees en 2019. Photo : Tim Austen

Du côté court, Kevin Victome a mené le classement de U SPORTS avec neuf passes rabattues, auxquelles s’ajoutent deux interceptions.

La volonté de devenir meilleur l’anime, il sait tirer parti de l’analyse vidéo pour travailler sa technique et ses compétences , dit Bellefeuille. Il ne progresse pas seulement d’année en année : il s’ajuste et s’améliore de semaine en semaine, parfait son art sans relâche.

Étudiant en criminologie, Victome était aussi membre de l’équipe d’étoiles des recrues des SUO 2019. Quand on regarde sa couverture dans les vidéos – blocages d’essais, coupures de jeux –, on voit tout de suite qu’il est doué.

J-P Cimankinda est revenu chez les Gee-Gees pour la saison 2022 après avoir été sélectionné par Edmonton au septième tour du repêchage de la LCF , en 2021.

Jean-Paul Cimankinda a joué à l'Université Guelph avant de s'amener à Ottawa en 2021. Photo : Radio-Canada

Il a haussé son jeu d’un cran, se hissant à coups de 122 verges par match au deuxième rang du classement U SPORTS, et au quatrième rang national des verges de gain avec 132 verges sur réception.

L’étudiant en gestion des ressources humaines a cumulé 976 verges au sol en saison régulière, un exploit inégalé par un Gee-Gee depuis 1976, et le deuxième meilleur total de l’histoire du programme.

Il [Cimankinda] s’est démarqué par sa minutie cette année , poursuit Bellefeuille. Il a ce qu’il faut, jusqu’au moindre détail, pour devenir un demi offensif professionnel, les habiletés auxiliaires pour jouer au niveau supérieur. [...] Il a accompli beaucoup avec nous en peu de temps. Il est devenu un meilleur receveur, et je crois que ça l’a propulsé. Il a tout fait.