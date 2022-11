La vaccination contre l’influenza offerte gratuitement au Québec

Dans un communiqué diffusé à 6 h, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) indique que cet élargissement de la vaccination sera exceptionnel pour cette année et sera réévalué l'année prochaine.

Cette décision a été prise dans le contexte actuel particulier de la circulation d'un trio de virus et de l'achalandage important dans nos urgences, note le MSSS .

« La croissance marquée de l'influenza, la présence du virus respiratoire syncytial (VRS) et celle encore importante de la COVID-19, combinées à l'arrivée imminente de la période des Fêtes, justifiaient l'élargissement de l'accès au vaccin contre l'influenza. » — Une citation de Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Les autorités de santé publique encouragent les personnes les plus à risque à se prémunir contre l'influenza, par exemple toutes les personnes de plus de 60 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres de grossesse.

Les citoyens sont invités à aller s'inscrire en ligne sur le site web Clic Santé, module influenza.

Le MSSS précise toutefois que les personnes qui ont déjà été vaccinées contre l'influenza et qui ont dû débourser une somme ne pourront pas être remboursées.

En conférence de presse le 16 novembre, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, affirmait que le comité d'immunisation du Québec ne recommandait pas une campagne universelle de vaccination contre l'influenza. On disait que les clientèles à risque de développer des complications de la grippe étaient ciblées par le programme de vaccination offert à ce moment.