Vers la gratuité du transport en commun dans la MRC des Sources?

Le Service de transport collectif des Sources (STC) gère trois autobus et assure en moyenne 14 000 transports par année.

Tout montant d’argent, pour une personne qui a de la misère à mettre de la nourriture sur sa table, est un frein à quelque chose d’autre , souligne le coordonnateur du STC des Sources, Denis Verreault.

Un tel changement occasionnerait un manque à gagner de 70 000 $ pour la STC, qui devrait être assumé par les différents paliers de gouvernement.

Au final, c’est les contribuables qui paient. C’est de savoir comment on voit ce service-là. Est-ce qu’on le voit comme un service essentiel, comme une bibliothèque municipale dans une ville, tous les gens y contribuent avec les fonds qui sont envoyés à la municipalité, même s’ils ne sont pas nécessairement utilisateurs de la bibliothèque , souligne Denis Verreault.

La Table de concertation des aînés de la région souhaite la gratuité, et juge qu’elle pourrait combattre l'isolement. Ce problème se serait aggravé depuis le début de la pandémie.

« C’est qu’il y a beaucoup de pauvreté. On est surpris de penser que la pauvreté commence à 25 000 $, mais non, elle commence à 11 000 $ et à 15 000 $. Quand tu as fini de payer ton loyer, tu as fini de payer tes biens et en plus, les médicaments, il ne t’en reste plus. Le côté social est exclu, et c’est là qu’il y a un danger. »