Trois personnes disparues après l’écrasement d’un hydravion près de Port Hardy

Un hydravion s'est écrasé mercredi dans l'océan à une cinquantaine de kilomètres de Port Hardy, près de la baie Strachan en Colombie-Britannique, et ses trois passagers sont toujours portés disparus, d'après la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

L'accident est survenu autour de 13 h 20, alors que les deux passagers revenaient à Port Hardy depuis un camp d'exploitation forestière, selon la GRC .

La Garde côtière canadienne a envoyé des bateaux de sauvetage et un hélicoptère à leur rescousse, mais aucun survivant n'a été localisé et on suppose que l'avion a coulé , indique-t-elle dans une déclaration.

Les Services maritimes de la côte ouest et l’Équipe de plongeurs de la GRC poursuivent les recherches, même si la météo est au défi, affirme le caporal Alex Bérubé. Je sais que nos équipes de plongeurs feront ce qu'ils peuvent pour trouver l'avion et des survivants , soutient-il.