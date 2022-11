Les autorités se mobilisent pour rapatrier les vaches en cavale

Le MAPAQ et la SQ sont intervenus auprès du propriétaire du troupeau pour évaluer la situation et récolter de l'information. Ils travaillent conjointement avec l’ UPA locale, les Producteurs de lait, les agents de la Faune, l’équipe de sécurité civile de la région et la municipalité.

Même si de prime abord, l’histoire semble bien simple, elle est plus complexe qu’il n’y paraît.

Il faut prendre en compte le point de vue humain avec le propriétaire, celui du bien être animal ainsi que la sécurité des citoyens.

Le propriétaire, Pierre Lapointe, a toujours l'intention de retrouver ses bêtes et de les réintégrer à son étable malgré leur caractère sauvage et imprévisible. Il travaille sur un plan pour les récupérer avec l’aide Karoe Beauvais, une entraîneuse de chevaux qui a levé la main en prenant connaissance de l'histoire dans les médias.

Tous deux espèrent que cette fois sera la bonne.

Quelqu'un vient nous aider avec des chevaux pour essayer de les rapatrier, les ramener à la côte et les faire traverser sur la route 153, la route sera fermée pendant une heure , explique Pierre Lapointe. On va les rapatrier, on va les mettre en troupeau, on va s’arranger pour les ramener le plus près de la ferme possible dans les plus brefs délais , renchérit Karoe Beauvais.

Un soupir de soulagement

Je suis heureux de savoir que les ministères vont s’en occuper , se réjouit le maire de Saint-Sévère, Jean-Yves St-Arnaud. La première responsabilité, c’est le propriétaire , dit-il. Ses clôtures ne sont pas en ordre puisque ses taures sont sorties de son terrain. C’est sa première responsabilité, c’est lui. Maintenant, est-ce que le MAPAQ , est-ce que la Faune, est-ce que l’ UPA ont un rôle à jouer? Moi je pense que oui.

Le propriétaire Pierre Lapointe s’en défend : la clôture était correcte. Ça faisait 40 ans qu’on mettait des animaux à cette place-là, puis, y’en est jamais sorti une. Elles ne manquaient pas de nourriture, elles venaient d’arriver dans les champs.

Néanmoins, le temps presse pour récupérer la vingtaine de vaches en cavale. Pour le maire, il faut qu’elles le soient d'ici les prochaines semaines. Il craint qu'elles ne puissent survivre au froid hivernal. Il craint aussi pour la sécurité de ses citoyens et pour le bien-être de ces agriculteurs qui pour certains ont vu leurs récoltes ravagées par les bêtes.

Il croit que l'attention médiatique des derniers jours pourrait avoir fait une différence dans la réaction des autorités.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger