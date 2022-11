Une coopérative envisagée pour exploiter un centre de découpe régional

En effet, des producteurs s'apprêtent à former une coopérative dans le but de gérer cette éventuelle installation.

Le lieu du centre n'est pas encore déterminé, mais les promoteurs aimeraient l'exploiter dès la fin de l'hiver 2023.

Présentement, moi j'ai mon petit centre de transformation, mes choses à moi, parce que je dois continuer, je dois continuer à offrir notre viande, nos charcuteries, à notre table champêtre et dans nos points de vente. Mais je suis énormément intéressée à voir un projet qui va être collaboratif qui va s'organiser dans notre région , a raconté Myriam Larouche, copropriétaire de L'Orée des Champs à Saint-Nazaire, une entreprise agroalimentaire qui oeuvre principalement dans la production d’agneau.

De son côté, le producteur Marc-André Lapointe, de la Ferme Lapointe à Saint-Augustin, a expliqué que le besoin est vraiment réel, alors que la région ne possède toujours pas d’abattoir d’importance.

On a de la difficulté à avoir des services. L'abattage, ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de service. Et pour la découpe c'est difficile d'avoir de la régularité au niveau des boucheries. Tout le monde est booké. Tout le monde manque de disponibilités pour fournir les producteurs. [...] J'ai essayé quatre ou cinq salles de découpe depuis le début de l'année 2022. Donc, c'est difficile d'avoir une régularité au niveau de la qualité des coupes, pour les clients , a déploré celui qui élève aussi des agneaux.

Le président régional de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Mario Théberge, est aussi convaincu que l'avenir de l'industrie repose sur un maillage des différents partenaires, dans l'objectif que les consommateurs autant que les producteurs ressortent gagnants.

Il y a beaucoup d'étapes et beaucoup d'infrastructures qui sont nécessaires. On parle d'abattage, de transport, transformation, les découpes, c'est vaste! [...] Après ça, il faut rentrer dans les marchés, les détaillants, c'est compliqué , a-t-il détaillé.

Pour le conseiller en développement agricole à la MRC de Maria-Chapdelaine, François Fortin, il faudra s’assurer de bien écouter les besoins de tous les producteurs.

Les différents producteurs sont tous à des niveaux différents aussi. On a des producteurs qui commercialisent à l'heure où on se parle. Il y a des producteurs qui veulent commercialiser, mais qui ne sont pas encore là. Ils n'ont pas tous les mêmes enjeux et les mêmes objectifs non plus , a-t-il élaboré.

D’après un reportage de Laurie Gobeil