Investissement de 16 M$ à l’usine de sciage de Groupe Lebel de Dégelis

Le projet de mise à niveau de l'usine de sciage et de rabotage comporte trois phases, soit la réorganisation de la sortie de bois, le remplacement d’une des lignes de sciage qui date des années 1980—il s’agit de la phase la plus importante du projet—et la modernisation des équipements servant au rabotage.

Le PDG de l’entreprise, Louis-Frédéric Lebel, indique que le projet s’inscrit dans un plan quinquennal de modernisation des usines de Groupe Lebel.

Ces travaux permettront également de maintenir certains contrats avec des producteurs forestiers de la région, mais aussi d'autres, du Nouveau-Brunswick.

La compétitivité de l’usine sera ainsi renforcée, selon Louis-Frédéric Lebel.

Nos concurrents sont modernes , mentionne le dirigeant. On a par exemple Irving, qui est à Saint-Léonard, à 1 heure 30 de route d’ici. C’est la plus grosse usine dans l'est du Canada, très efficace, très moderne, avec un volume de production très grand. Donc nous, pour rester compétitif, on se doit d'investir.

Selon M. Lebel, l’automatisation va améliorer la productivité, la qualité du travail et la sécurité pour les travailleurs.

Des ouvriers du Groupe Lebel à l'usine de Dégelis (photo d'archives) Photo : Facebook

Pertes d'emplois et créations de postes

Toutefois, l’implantation de cette nouvelle technologie entraînera des pertes d’emplois. Entre autres, plusieurs personnes prendront leur retraite.

Mais de nouveaux postes seront créés et un nouveau quart de travail sera implanté, de sorte que le nombre d’employés, soit un peu plus d'une centaine, devrait rester le même lorsque la modernisation de l'usine sera terminée, selon M. Lebel.

Pour le milieu des affaires de la région, il s'agit d’une très bonne nouvelle. Cependant, ces travaux auront le même effet vu ailleurs dans la province, c'est-à-dire d'augmenter la pression sur la pression sur le parc de logements, déjà souvent rares.

Selon le maire de Dégelis, Gustave Pelletier, il est difficile d'attirer des entrepreneurs immobiliers pour construire de nouveaux logements.

C'est un gros problème , estime-t-il. On approche des entrepreneurs, mais rien ne se passe. On a des terrains, qu'on peut donner. Il y a bien des choses qu'on peut faire. Actuellement, on est en train de travailler un plan pour les entreprises, puis les investisseurs immobiliers.

Le PDG de Groupe Lebel se dit fier du fait que les nouveaux équipements ont été conçus au Québec.

L’usine de Dégelis est installée depuis 66 ans dans la région.

Avec les informations de Patrick Bergeron