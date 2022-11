Au cœur du vestiaire : l’ampleur de la tempête a surpris Pierre Gervais

Jeudi matin, Pierre Gervais a multiplié les entrevues dans les radios de Québec. En route vers Montréal, il est allé à la rencontre des médias de Trois-Rivières en plus de dédicacer quelques livres dans une librairie de sa ville natale. L’horaire des derniers jours a été éreintant. Partout, il a défendu son bouquin. Il a reçu d’excellentes critiques, mais aussi quelques uppercuts percutants.

On s’y attendait que tout le monde ne soit pas d’accord… mais ce qui m’a vraiment déçu, c’est que beaucoup de gens sont montés aux barricades et ont hurlé aux loups sans même avoir lu le livre. Ça m’a dérangé et j’ai trouvé ça plate. Tu devrais lire le livre et ensuite de ça, tu peux le commenter. Si tu ne l’aimes pas, tu ne l’aimes pas. Mais là, c’est comme critiquer un restaurant auquel tu n’es jamais allé , explique Pierre Gervais, cible de nombreuses critiques en début de semaine.

Marc Bergevin trop adolescent, Dominic Ducharme qui n’arrivait pas à gagner l’estime de ses joueurs... Gervais se défend d’avoir voulu régler ses comptes. Il a toutefois l’impression que certains animateurs ont tenté de régler le sien.

Oui, parce qu’ils pensaient que c’était un règlement de compte. Mais encore une fois, je pense qu’ils n’ont pas lu le livre. Ils se sont fait rapporter des choses. C’est sûr que si tu vois le titre, Pierre Gervais au cœur du vestiaire… tout le monde pense que c'est parti d’un bord et de l’autre et que j’ai tout dit. Mais pas du tout! Il n’y a aucune confidence là-dedans et il n’y a rien que quelqu’un m’a dit ça reste entre nous deux. Je ne rapporte pas de grands secrets de l’organisation ni des joueurs. Je ne vais pas dans le personnel. Il ne reste pas grand-chose, que des belles histoires. Les gens qui vont le lire vont comprendre , réitère l’ancien gérant de l’équipement.

Il réfère aux anecdotes impliquant Saku Koivu, Patrick Roy et Carey Price. Il y raconte son expérience aux Jeux olympiques; une invitation inattendue lancée par un certain Wayne Gretzky.

Le livre, c’est beaucoup plus que ça. Ceux qui ont lu le livre l’ont adoré et en parlent candidement.

25 000 copies vendues

Parlez-en bien ou parlez-en mal… mais parlez-en. Difficile de douter de l’efficacité de la maxime. En quelques jours seulement, la quasi-totalité des 25 000 premières copies disponibles ont été vendues. Son éditeur confirme la réimpression d’autant d’exemplaires qui seront sur les tablettes bien avant Noël.

Ça aussi, ça nous a surpris. Ça s’est vendu comme des pains chauds. On en réimprime d’autres présentement. On va aussi offrir une version numérique et une version traduite en anglais. J’ai des amis de Vancouver et partout dans l’Ouest canadien qui me textent. Les Canadiens ont beaucoup de partisans là-bas.

Pas de regrets

Son livre a été lancé à quelques pas du mythique vestiaire du Tricolore. On s’attendait à la présence des meneurs de l’équipe. Aucun joueur n’y a finalement assisté.

Les gars avaient tous répondu. Ils venaient. Le matin du lancement, lors de leur entraînement à Brossard, certains journalistes sont allés les voir et ont commencé à les cuisiner. Est-ce que c’est vrai Dominique Ducharme? Est-ce que c’est vrai ça? Les gars n’ont pas d’affaires à aller-là. Dès que j’ai entendu ça, je savais que les gars ne viendraient pas et c’était bien correct. Je ne voulais pas qu’ils viennent pour se faire agacer là-dessus. Ils ont leurs propres idées et leurs propres opinions. Ça, c’est la mienne.

Pierre Gervais préfère focaliser sur la présence de ceux qui y étaient : Serge Savard, Michel Bergeron, Kent Hugues, Jeff Gorton, Guy Carbonneau et Martin Saint-Louis notamment.

Il a donné son opinion et sait qu’il a heurté les susceptibilités d’anciens partenaires de travail. Malgré tout, il ne changerait rien. S’il doit écrire un autre livre, il y dira encore une fois le fond de sa pensée, mais pour l’instant, il n’est pas question d’une suite.