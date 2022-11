La Nouvelle-Écosse refuse de réduire sa taxe sur l’essence

Toutes les taxes perçues sur les carburants — y compris les 15,5 cents le litre ajoutés au prix de l'essence — servent à réparer les routes de la province et cela ne changera pas, a déclaré le ministre des Finances, Allan MacMaster, à la suite d'une réunion du Cabinet, jeudi.

Nous préférons des soutiens ciblés pour aider ceux qui en ont le plus besoin , a affirmé M. MacMaster.

Allan MacMaster, ministre des Finances en Nouvelle-Écosse, le 20 avril à Halifax. Photo : CBC / Robert Short

Les résidents recevront des paiements d’Ottawa

Le ministre réagissait à l'annonce d'Ottawa, plus tôt cette semaine. Le fédéral imposera sa tarification du carbone dans trois des quatre provinces de l'Atlantique, dont la Nouvelle-Écosse, d'ici juillet.

Pour aider à compenser les augmentations de taxes, Ottawa effectuera des paiements aux résidents tous les trois mois.

Les ménages de Terre-Neuve-et-Labrador recevront 328 $, tandis que le montant sera de 248 $ en Nouvelle-Écosse et de 240 $ à l'Île-du-Prince-Édouard.

Le député fédéral accuse la province d’abandonner les familles

Kody Blois, le député libéral fédéral de Kings—Hants en Nouvelle-Écosse, a dénoncé la décision de la province de ne pas offrir de remboursement de la taxe provinciale sur les carburants qui, en plus de l'essence, est facturée sur le diesel, le propane et les carburants pour l'aviation et la marine.

Je demande à votre gouvernement de soutenir les Néo-Écossais en ces temps difficiles , a écrit Kody Blois.

Kody Blois, député de Kings-Hants (archives). Photo : Radio-Canada

Le ministre MacMaster répond que des provinces comme l'Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador ont la possibilité de réduire leurs impôts en raison des revenus pétroliers et gaziers. Ils profitent de la hausse du prix de l'essence , a-t-il dit. Ils ont des sources de revenus pour compenser. Nous n'avons pas cette capacité, ici.

M. MacMaster a indiqué que la province envisageait plutôt d'étendre son remboursement d'aide au chauffage, qui offre actuellement jusqu'à 200 $ aux Néo-Écossais à faible revenu qui paient leur propre chauffage.

Kelly Regan, la députée libérale provinciale de Bedford Basin, a avancé qu'elle n'adhérait pas à l’avis du gouvernement progressiste-conservateur, selon lequel il ne peut pas fournir au moins une pause à court terme des taxes à la pompe.

D'autres provinces l'ont fait et ils pourraient absolument le faire , a plaidé Mme Regan.

Selon elle, le gouvernement provincial a les moyens, puisqu’il bénéficie d’ une aubaine sur la TVH sur l'essence en ce moment, car les prix de l'essence sont très élevés .

Kelly Regan (archives). Photo : CBC/Robert Short

Concernant l'aide au chauffage, la cheffe du NPD de la province, Claudia Chender, a dit qu’elle souhaitait que le programme soit étendu pour aider davantage de personnes.

Le premier ministre est contre la tarification du carbone

Pendant ce temps, le premier ministre Tim Houston a indiqué que sa province remettait en question la formule utilisée par Ottawa pour calculer le rabais fédéral sur la tarification du carbone. Les paiements trimestriels de 248 $ ne sont pas assez élevés pour contrer la hausse des coûts énergétiques, selon lui.

Il a également dénoncé à nouveau l'imposition d'une tarification du carbone, ajoutant qu'il ne pense pas que cela changera le comportement dans une province comme la Nouvelle-Écosse, où une importante population rurale n'a pas d'autre choix de transport que les véhicules personnels.

Nous avons une relation productive avec [Ottawa] sur de nombreux dossiers, mais sur ce dossier particulier, nous sommes en désaccord , a déclaré le premier ministre. Une taxe sur le carbone n'aidera pas la planète et punira les Néo-Écossais.

Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, en mêlée de presse le 13 octobre à Halifax. Photo : CBC / Robert Short

Le ministre des Ressources naturelles, Tory Rushton, a précisé que la province examinait également ce qu'elle pouvait faire pour étendre son propre programme d'aide aux thermopompes électriques, de concert avec le soutien fédéral promis.

M. Rushton a confirmé que la Nouvelle-Écosse recevrait environ 60 millions de dollars en aide au chauffage domestique dans le cadre d'un programme de financement fédéral de 250 millions sur quatre ans, annoncé en septembre.

Il a déclaré qu'on ne savait toujours pas combien la province recevrait d'un programme de subventions fédérales supplémentaires de 250 millions de dollars annoncé lundi et conçu pour aider les gens à remplacer les systèmes de chauffage au mazout par des thermopompes électriques.