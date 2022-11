La police de Peel veut revoir sa façon d’intervenir auprès des personnes autistes

La police régionale de Peel, en banlieue de Toronto, examine sa façon d’intervenir auprès des personnes autistes, après qu'un agent ait utilisé un pistolet à décharge électrique sur un adolescent autiste non verbal, plus tôt ce mois-ci.

La police a déclaré qu’un agent avait utilisé un pistolet paralysant sur Abdullah Darwich, âgé de 19 ans, le 4 novembre dernier, après avoir répondu à un appel concernant une personne suspecte qui tentait d'entrer, déshabillée, dans un véhicule et dans une maison.

Le père de l'adolescent a déclaré que son fils avait quitté son domicile à Mississauga en short, et qu’il avait dû être soigné à l'hôpital pour des blessures et des coupures au visage après son interaction avec la police.

La police de Peel a déclaré qu'elle reconnaissait le grave impact que l'incident a eu sur Abdullah Darwich, sa famille et la communauté, ajoutant qu’elle examine la totalité des circonstances de l’évènement.

Les agents sont de plus en plus exposés à des situations impliquant des personnes ayant des besoins sanitaires et sociaux complexes et ont besoin de connaissances pour réagir en conséquence, a expliqué la police.

À la lumière de l'incident impliquant la famille Darwich, et d’événements similaires dans d'autres juridictions, nous évaluons comment identifier et intervenir de manière constructive auprès des personnes avec autisme , a déclaré la police dans un communiqué.

Nous sommes actuellement en train de consulter le sujet avec des experts pour identifier comment nous pouvons mieux servir cette communauté , a-t-elle poursuivi.

Le père de l’adolescent, Majd Darwich, a déclaré qu'il était évident que son fils souffrait d'un trouble mental lorsque la police est arrivée et a utilisé un pistolet paralysant contre lui.

Mon fils, et d'autres personnes comme lui, ont le droit de vivre en paix dans ce pays. Ce n'est pas juste. Ce qui lui est arrivé pourrait arriver à n'importe qui d'autre dans sa situation .

Majd Darwich a déclaré qu'il envisageait une action en justice contre la police.

Avec les informations de La Presse canadienne