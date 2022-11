Le budget de la MRC de Témiscamingue augmente de 16 %

Le budget prévisionnel de l’année 2022, établi à 13,8 millions de dollars, était lui-même en hausse de 15,4 % par rapport à 2021. Cette année-là, le budget se chiffrait à près de 12 millions de dollars.

Le budget de la MRC, en hausse depuis six ans, n’entraîne toutefois pas une augmentation des quotes-parts. Les quotes-parts représentent la contribution financière des municipalités au budget de la MRC.

Si nous augmentions toujours nos quotes-parts, les municipalités seraient contraintes d’augmenter leurs taxes ou de diminuer leur capacité à servir les citoyens, explique Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Depuis six ans, nous travaillons à diminuer les quotes-parts, et nous y parvenons.

La hausse du budget s’expliquerait quant à elle par une augmentation de revenus, comme ceux tirés des redevances des ressources naturelles, soit 1,4 million de dollars, et le Fonds Région Ruralité, qui représente une enveloppe de près de 2,4 millions de dollars.

Nous essayons de maximiser toutes les sources potentielles de revenus pour nous permettre d’accompagner les municipalités, les entreprises et les citoyens , ajoute Claire Bolduc.

Plus de 90 % des revenus de la MRC seraient ainsi autonomes, dans la mesure où ils découlent de divers programmes gouvernementaux ou de contributions municipales.

Incontournables matières résiduelles

La gestion des matières résiduelles représente 26 % du budget de la MRC de Témiscamingue, soit des dépenses de 4,1 millions de dollars.

La masse salariale du personnel administratif de la MRC augmente de 4 %, pour se situer à environ 2,6 millions de dollars pour 44 employés.

Contrat en sécurité incendie

La plus récente séance mensuelle du conseil de la MRC, tenue mercredi, a aussi conduit à l’octroi d’un contrat de plus de 800 000 $ à Orizon Mobile pour l’installation et la mise en service d’un système de radio-communication pour les services incendie du territoire.