Pauline Frost élue cheffe de la Première Nation Vuntut Gwitchin

Un premier comptage des votes plaçait Pauline Frost en tête avec un total de 68 votes, à quelques votes seulement de ses adversaires, l’ancien cher Bruce Charlie ayant obtenu 65 voix et le chef adjoint, Paul Josie, avec 64 voix. La conseillère Bonnee Bingham a quant à elle obtenu 13 votes.

Considérant le peu d’écart entre les résultats, un recomptage a automatiquement été demandé, confirme le responsable des communications pour la Première Nation, Gyde Shepherd.

Pauline Frost succédera donc au chef Dana Tizya-Tramm, nommé dans la liste des 100 étoiles montantes 2022 du magazine TIME, qui ne s’est pas représenté pour un autre mandat.

Auparavant, Pauline Frost a été ministre de l’Environnement, de la Santé et des Affaires sociales et responsable du bureau de la Société d’habitation sous le gouvernement libéral depuis son élection dans la circonscription de Vuntut Gwitchin en 2016.

Elle avait tenté de se faire réélire en 2021, mais avait obtenu exactement le même nombre de votes que son adversaire néo-démocrate Annie Blake. Un tirage au sort avait dû être effectué qui avait donné la victoire à cette dernière.

Avant d’entrer en politique territoriale, Pauline Frost a travaillé pour le gouvernement Vuntut Gwitchin à titre de négociatrice, de coordonnatrice intergouvernementale et de haute fonctionnaire, en plus d’avoir été présidente de la Société de commandite Vuntut Gwitchin et d’avoir siégé au conseil d’administration de Air North.

Elle sera assermentée le 11 janvier aux côtés de Jeneen Njootli et de Debra-Leigh Reti, toutes élue par acclamations au poste de conseillère. Deux autres postes de conseillers demeurent toutefois vacants.

Une réunion publique sera organisée, le 2 novembre, avec des aînés qui recommanderont des candidats afin de pourvoir ces postes vacants, indique une publication de la Première Nation sur les réseaux sociaux.