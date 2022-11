Congédiements au MBAC : le milieu des arts visuels en attente de réponses

Vendredi dernier, une note interne circulait au MBAC annonçant le licenciement de la sous-directrice et conservatrice en chef Kitty Scott, du conservateur principal de l’art autochtone Greg A. Hill, du directeur de la conservation et de la recherche technique Stephen Gritt et de Denise Siele, gestionnaire principale des communications.

Cette restructuration doit aider l'établissement à mieux aligner l'équipe de direction du Musée avec les nouveaux plans stratégiques de l'organisation , a fait savoir la directrice générale par intérim du Musée, Angela Cassie, dans la missive.

La haute direction du Musée a refusé d’accorder une entrevue.

Ce qui nous rassurerait, c'est une rapidité dans l'action. Qu’on sente qu’on avance, et que ça aille rondement, et qu’on voit où ils veulent aller , réclame Dominique Toutant.

Comme un phare sans lumière

Pour les artistes et galeristes de partout au Canada, le MBAC est comme un phare , résume M. Toutant. Il nous donne une direction d’où l’art va , illustre-t-il.

En attendant que d’autres professionnels ayant un degré d’expertise aussi élevé prennent leur place, le milieu se retrouve en quelque sorte paralysé, croit-il.

C’est comme si le musée se mettait en jachère. [...] Ça crée de l’inquiétude, ça crée de l’insécurité sur où on va. Pour nous, galeristes et artistes, ça veut dire "hold and stand still" , poursuit M. Toutant. Une incertitude qui touche particulièrement les artistes autochtones étant donné le départ de Greg A. Hill, ajoute-t-il.

Ces licenciements sont le dernier changement à survenir après une série de vagues au sein du Musée, rappelle Dominique Toutant . En l’espace de trois ans, l’institution a eu trois directeurs généraux, adopté un nouveau plan directeur, et composé avec les contraintes de la pandémie. C’est un cumul de délais , se désole-t-il.

Tout le milieu, prend à cœur le musée et on prend à cœur ce qu’ils font. [...] Sur le long terme, c’est la mémoire de notre histoire, et tous les gens dans l’industrie, les galeristes, collectionneurs et artistes, regardent avec passion ce qui se passe là-bas.

Une crise de gouvernance

Selon Lisa Baillargeon, professeure à l’École des sciences de la gestion et directrice par intérim de l’Institut du patrimoine de l’ UQAM , le MBAC traverse une crise de gouvernance.

Autant de personnes démises de leurs fonctions, c’est vraiment parce qu’on veut partir sur d’autres bases pour les réaligner. Ce n’est pas commun, de voir autant de personnes [partir] d’un seul coup , détaille-t-elle.

Le plan stratégique avait été adopté sous l’ancienne directrice générale, Sasha Suda. Le MBAC est dirigé par intérim par Angela Cassie depuis juin.

Est-ce qu’ils sont en train de redéfinir le plan stratégique? [...] [Est-ce qu'ils] ont fait face à de la résistance? Tout ce qui est décolonisation, c’est aussi redéfinir ce qui est histoire de l’art , questionne Mme Baillargeon.

La professeure anticipe qu’une direction générale sera nommée sous peu. On n’a pas vraiment été dans l’ordre des choses en restructurant l’équipe avant même d’avoir une direction générale qui prend la place , estime-t-elle.

Pour sa part, le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez a refusé de commenter l’affaire, en justifiant que le MBAC est une société de la couronne.