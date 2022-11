La MRC Abitibi adopte un budget en hausse de 2,4 % pour 2023

Les prévisions budgétaires font état de dépenses de près de 5,8 millions de dollars, pour des revenus estimés à 5,4 millions. Ces revenus proviennent des fonds de développement du territoire du gouvernement du Québec, des redevances pour les ressources naturelles et des quotes-parts versées par les municipalités pour certains services.

Ces quotes-parts augmenteront de 4,4 % pour s’élever à 1 368 922 dollars. Et ce sont les municipalités rurales qui essuieront une bonne partie de ces hausses.

Les quotes-parts de la partie I, où toutes les municipalités contribuent, incluant la Ville d’Amos, augmenteront de 1,93 %, soit de 8831 $. Ce n’est donc pas majeur. Mais la partie II, qui est plus au niveau de l’ensemble des municipalités rurales, l’augmentation est plus élevée, à 6,94 %, soit 48 624 $ , indique Guy Baril, préfet suppléant de la MRC Abitibi et maire de Landrienne.

« Les principaux éléments qui influencent cette hausse se situent au niveau du service d’évaluation. Les municipalités rurales ont un service d’évaluation par la MRC. On s’est concertés à ce niveau-là. Et il y a eu l’embauche de nouveau personnel, l’ajustement salarial et tous les coûts liés à la mise à jour des logiciels. » — Une citation de Guy Baril, préfet suppléant de la MRC Abitibi

Le préfet suppléant de la MRC Abitibi, Guy Baril. (Archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La partie II des quotes-parts comprend aussi l’entente de partenariat durable qui permet aux citoyens des autres municipalités d’utiliser des services de la Ville d’Amos sans coûts additionnels. Celle-ci augmente de 7 % pour suivre l’indice des prix à la consommation.

Les surplus pour équilibrer

Les maires de la MRC Abitibi ont aussi puisé 396 597 $ dans les surplus accumulés non affectés pour équilibrer le budget et ainsi limiter les impacts financiers sur les citoyens, en évitant d’avoir à augmenter drastiquement les quotes-parts.

Les quotes-parts sont la contribution des municipalités, et pour payer, on va chercher la contribution des citoyens. C’est pris sur la valeur de la richesse foncière uniformisée. La révision des rôles d’évaluation, les nouvelles constructions et les améliorations apportées aux résidences ont fait monter la richesse foncière totale de plus de 332 millions de dollars dans la MRC, ce qui devrait aussi diminuer l’impact sur les citoyens , estime Guy Baril.

Soutenir le développement

Il était important, selon le préfet suppléant, de maintenir le niveau de soutien offert par la MRC Abitibi.

On investit beaucoup, on a maintenu nos différents programmes, que ce soit le soutien au CLD Abitibi, le plan de développement et de marketing touristique, tout le volet culturel et les projets structurants, qui permettent aux municipalités de développer des projets. On veut assurer le développement de notre territoire , explique Guy Baril.

Ainsi, le CLD Abitibi recevra 2,4 % de plus, soit un budget de 638 685 $, pour poursuivre sa mission de développement économique. Le service Max+ Transport collectif obtient une majoration de 6,4 %, pour un soutien totalisant 545 400 $. Enfin, la MRC Abitibi injectera près de 1,2 million $ dans le développement local et communautaire sur son territoire par le biais de ses différents fonds et son budget en dons et commandites.