À une semaine de la collecte dans les rues du 1er décembre, la campagne de dons a été officiellement lancée jeudi lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville d'Alma.

Depuis des mois déjà, le prix du panier d'épicerie ne cesse d'augmenter. Les premiers témoins de l'inflation : les soupes populaires de la région. Cette année, elles reçoivent de plus en plus de personnes pour dîner.

Pendant la COVID, il y a eu une petite baisse, mais là c'est revenu et il n'y a pas de signes malheureusement de diminution , a révélé Paul Grimard, président du conseil d'administration de la Soupe populaire de Chicoutimi

L'an passé, on avait une moyenne de 30-35 (repas par jour) puis cette année on saute le 40 régulièrement. On s'aperçoit que les gens ont vraiment besoin , a poursuivi Michel Chevrette, secrétaire-trésorier à la Marmite fumante d'Alma.

Avec plus de repas distribués et la hausse des coûts des aliments, il est de plus en plus difficile pour ces organismes de remplir leur mission. Encore une fois cette année, La guignolée des médias récolte des dons pour soutenir les soupières du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'argent amassé par cette campagne représente une grande partie de leur budget annuel.

La Marmite fumante, à Alma. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

C'est quelque chose dont on ne pourrait plus se passer. À la Soupière de Jonquière, ça représente environ 50 % du budget, donc c'est extrêmement important. Je demande aux gens de donner beaucoup parce que ça nous permet de maintenir ces soupières-là , a dit de son côté Bruno Cormier, président du conseil d'administration de la soupière de Jonquière.

Dans cette situation d'inflation, l'équipe de La guignolée des médias espère que les donateurs seront au rendez-vous.

On compte toujours sur la générosité des gens. Oui c'est vrai que tout le monde vit l'inflation, cependant, je pense qu'il y en a qui sont capables de remettre en perspective, qui sont dans une bonne situation comparativement à d'autres , a dit Josée Lemay, présidente du conseil d'administration de La guignolée des médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette année, l’évêque du diocèse de Chicoutimi, Mgr René Guay, et la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Labbé, sont les présidents d'honneur de la guignolée.

Il est aussi possible de donner en ligne, par texto et chez certains partenaires jusqu'à Noël.