J’ai travaillé quelques années aux États-Unis. J’ai eu la chance d’être en Californie. J’ai découvert le sport national des Américains et j’ai découvert, du même coup, le "tailgate” , souligne le président fondateur de l’entreprise Barbec de Magog, Stephen Genest.

Des discussions sont en cours entre l’entreprise et la NFL. Notre intérêt est d’avoir la possibilité d’officialiser le produit comme un produit de la NFL. C’est la partie la plus importante pour avoir un certain "exposure" dans les États-Unis au complet. [...] On regarde aussi du côté de la NCAA, qui se trouve être les universités américaines , ajoute-t-il.

Un seul exemplaire du « Ballbecue » a jusqu’à présent été construit. On a réussi à faire un prototype, car la technologie derrière ce prototype-là demande un investissement majeur de 1,5 M$. Le moule qui fabrique la pièce pour en faire des copies à haut volume demande un grand investissement. On se dirige vers là. On est en train de plancher sur la possibilité d’ouvrir une usine à Magog , soutient Stephen Genest.

La grille du Ballbecue est en forme de terrain de football. Photo : Radio-Canada

Si tout se passe bien, le lancement officiel du produit doit avoir lieu en janvier à Las Vegas. Chaque BBQ devrait coûter environ 2500 $, ce qui inclura les pièces nécessaires pour pouvoir le monter derrière un véhicule et des roues pour l’installer dans une cour arrière. Ils devraient pouvoir être précommandés dès cet hiver, et arriver sur le marché à la fin de l'été prochain, selon le président fondateur de Barbec.