Le défi d’attirer des dentistes urbains en région éloignée

Depuis 2017, seulement un étudiant originaire de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a fréquenté les bancs de la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval, une des trois universités au Québec qui forment des professionnels de la santé. Ce chiffre illustre le défi de recruter des dentistes dans la région et de faire en sorte qu'ils s'y établissent de façon permanente.

Les jeunes dentistes préfèrent ne pas être trop loin de la faculté pour l'éducation en continu. Ils veulent se rassembler, ils ne veulent pas tellement partir un cabinet tout seul , explique le nouveau dentiste permanent à Sainte-Anne-des-Monts, le Dr Marc Laroche.

En octobre, le CISSS de la Gaspésie avait annoncé l’arrivée d’un premier dentiste permanent à la clinique dentaire communautaire de Sainte-Anne-des-Monts.

Le Dr Marc Laroche, un dentiste originaire de Trois-Rivières, est sorti de sa retraite après avoir entendu parler de la situation en Haute-Gaspésie lors d’une d’une journée d’information à Montréal, à laquelle le CISSS de la Gaspésie a participé.

Il dit particulièrement apprécier le côté tout inclus de la clinique dentaire communautaire, dont la gestion et l’administration sont assurées par le CISSS de la Gaspésie.

Avec les attraits typiques de la Gaspésie, cette formule tout inclus pourrait être mise de l’avant par le CISSS pour recruter le dentiste manquant de la clinique.

Pour attirer un nouveau dentiste, ça prend quelqu'un qui veut sortir un petit peu de la grande ville et venir s'installer en campagne, parce qu’après la ville de Québec, il y a encore la province qui continue jusqu'à l'autre bout! , lance le Dr Laroche.

Passer ses vacances à traiter des patients

Cette semaine, une dentiste de la région de Montréal, la Dre Josée Landry, a passé sa semaine de vacances à prêter main-forte à la clinique dentaire communautaire de Sainte-Anne-des-Monts, où il manque encore un dentiste permanent.

Pour elle, pratiquer dans la région est une véritable mission de vie , qui lui permet de faire une différence.

Toutefois, elle ne se dit pas prête à faire le saut et s’installer de manière permanente dans la région.

J’ai de la famille à Saint-Jean-sur-Richelieu et je suis proche de mon monde aussi, mais oui, c’est dans mes projets de revenir une semaine chaque saison, ou peut-être un peu plus, quand j’aurai un peu plus de temps , explique-t-elle.

Elle appelle les dentistes des grands centres à venir pratiquer en région.

Pour ceux qui ont le goût de faire une petite mission dans leur vie, de faire quelque chose de différent, de venir passer un petit peu de temps ici à aider la population, on se sent vraiment utile.

« Si vous voyiez tout ce que je vois depuis quelques jours, des caries qui sont rendues très grandes parce qu'il n'y avait pas de dentiste ici depuis un an et demi. » — Une citation de Josée Landry, dentiste

L’Ordre des dentistes du Québec, un joueur parmi d’autres

De son côté, l'Ordre des dentistes du Québec (ODQ) dit être sensible au manque de dentistes en région éloignée, mais soutient ne pas pouvoir régler à lui seul la pénurie dans la région.

Nous, en tant qu'ordre professionnel, nos pouvoirs sont assez limités. Par exemple, quand on délivre des permis de pratique, on ne peut pas l'associer à une région , explique la Dre Sandra Verdon, vice-présidente à l’Ordre des dentistes du Québec.

Elle propose par exemple la création d’une faculté de médecine dentaire en région éloignée ou même la mise en place de primes pour les dentistes qui pratiquent dans ces régions.

Des stages en région pour se familiariser et donner envie

La Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval se dit très sensible au manque de professionnels en soins dentaires en région éloignée.

Un programme de stages obligatoires dans ces régions a été mis en place pour ses programmes de 2e cycle afin de faire face à cet enjeu.

Le but est double : former et familiariser les stagiaires à une pratique en région, mais aussi donner envie aux stagiaires de s’installer dans ces régions.

Aucun stage n’est jusqu'à maintenant proposé en Gaspésie. Pour le moment, ils sont proposés à en Abitibi, dans la région de Rimouski, au Saguenay et au Nunavik.

De son côté, l’Université de Montréal ne dispose pas de données sur l’origine des étudiants en médecine dentaire. Sa porte-parole n'indique pas si la Faculté de médecine dentaire prenait un soin particulier à recruter des étudiants en provenance des cégeps situés en région éloignée.

Par ailleurs, les facultés de médecine dentaire contactées mentionnent ne pas avoir de données sur le lieu où s'établissent leurs finissants pour pratiquer.

Au moment de publier ces lignes, l’Université McGill n’avait pas répondu à nos questions.

Des besoins réels inconnus

Étant donné la nature de la pratique des dentistes, qui sont considérés comme des entrepreneurs, ni le ministère de la Santé et des Services sociaux ni le CISSS de la Gaspésie ni le CISSS du Bas-Saint-Laurent ne connaissent les besoins réels en soins dentaires dans nos régions.

Le MSSS se dit toutefois sensible aux besoins de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, en témoigne la mise en place de la clinique dentaire communautaire de Sainte-Anne-des-Monts.

Un comité consultatif sur l’accès aux soins dentaires en région éloignée a aussi été constitué.