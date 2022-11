Des cours pour adultes adaptés aux Premières Nations au Centre Mamik de Roberval

Floria-Daphnée Awashish a commencé sa formation des adultes au Centre Mamik de Roberval il y a une semaine. Désormais monoparentale, la femme de 38 ans a décidé de retourner à l'école pour ses enfants. Elle souhaite devenir éducatrice. La possibilité de suivre ses cours dans un milieu qui lui ressemble a pesé dans la balance.

Tu es comme en milieu culturel. Tu es dans ton espace, ton environnement. Tu es entouré de plein de gens. C’est très motivant , a raconté Floria-Daphnée Awashish

La formation est offerte principalement en ligne grâce aux ressources du Centre régional en éducation des adultes de Kitci Amik situé à Lac-Simon, à une trentaine de kilomètres à l’est de Val-d’Or. Chaque étudiant peut compter sur le support d'une Atikamekw du Centre Mamik.

Si son plan de formation l’amène vers une préparation pour une formation professionnelle, par exemple, on va s’assurer d’aller chercher les préalables pour que cette personne-là se rende à la formation professionnelle , a poursuivi Martin Adam, directeur du Centre régional en éducation des adultes Kitci Amik.

Quelques membres de la première cohorte étaient présents à la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Ce nouveau partenariat doit permettre de favoriser la réussite des Autochtones et d’assurer la préservation de leur culture en milieu urbain.

On constate vraiment les besoins de sécurisation culturelle aussi dans les milieux scolaires, en éducation, pour assurer la réussite éducative des étudiants des Premières Nations. Donc, il y a un passé, un historique. L’histoire des pensionnats n’a pas favorisé l’éducation pour nos Premières Nations alors on a ce travail-là à refaire , a enchaîné Mélanie Boivin, directrice générale du Centre Mamik de Roberval.

On le voit quand on rentre ici au Centre Mamik. On ressent une fierté de culture, d’histoire et de langue et de tout au niveau des services auxiliaires que le Centre Mamik amène pour répondre aux besoins de l’apprenant , a continué Tanu Lusignan, directeur général du Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes.

Cette formation s'ajoute à d'autres cours déjà offerts au Centre Mamik. Plusieurs Autochtones ont notamment décroché un diplôme d’études professionnelles (DEP) en entretien des bâtiments et une attestation d’études professionnelles en services de garde.