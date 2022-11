Les demandes d’aide au Noël du Pauvre explosent en Mauricie

À la veille de son téléthon, Le Noël du Pauvre constate une hausse significative des demandes d’aide. Au Centre d’action bénévole de Shawinigan (CAB) seulement, ce sont 20 % de plus de demandes que l’an dernier. Les organismes doivent réimprimer des formulaires pour ne pénaliser personne.

Selon le directeur général du CAB , Mathieu Gélinas, l'an passé, on avait 660 demandes. Là, on frôle actuellement 800 demandes. C'est pas loin de 20 % supplémentaire. Malheureusement, on voit qu'il y a une certaine pression.

La période d'inscriptions pour demander de l’aide est terminée. Mais, le CAB de Shawinigan accueille encore des demandeurs parce que la situation est exceptionnelle cette année, explique Mathieu Gélinas. Avant, première semaine de novembre, c'était pas mal réglé. On n'en prenait plus, on fermait les livres.

Devant les besoins plus grands, l’organisation s’adapte et tente de trouver des solutions.

Y'a des entreprises qu'on attend encore des retours d'appels. On aimerait ça qu'ils nous rappellent. On a aussi des gens qui vont recevoir de beaux chèques du gouvernement… des 400 $. Un petit 25 % de ce 400 $-là, c'est 100 $. Vous pouvez parrainer une famille! suggère-t-il.

Un appel à la générosité

Les équipes du Noël du Pauvre planchent sur de nouvelles méthodes pour recueillir les dons afin de faciliter la tâche aux donateurs. Par exemple, il sera éventuellement possible de donner de façon électronique aux différents barrages routiers. Mais cette année, la monnaie et les billets sont toujours de mise.

Le téléthon Le Noël du Pauvre aura lieu le vendredi 25 novembre.

Avec les informations de Marie-Eve Trudel