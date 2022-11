Le Groupe 3737 arrive à Toronto pour soutenir des entrepreneurs

L'organisme national à but non lucratif a été créé il y a 10 ans à Montréal, et souhaite poursuivre sa mission en Ontario en créant et en développant des entreprises et organisations à travers des programmes d’accompagnement, de coaching et de financement.

Le président-directeur général de l'organisation, Louis-Edgar Jean-François, affirme que le Groupe 3737 compte poursuivre son expansion. On a maintenant 12 bureaux à travers le Canada, dans 6 provinces , explique-t-il.

« Notre ambition [...] travailler à créer des ressources concrètes pour aider les entrepreneurs à optimiser leurs projets, à croître, à développer des entreprises à plus de 100 employés. » — Une citation de Louis-Edgar Jean-François, président-directeur général du Groupe 3737

Le Groupe 3737 s'adresse principalement à des Canadiens issus de la diversité ethnoculturelle, mais ses programmes sont gratuits et inclusifs. Ils sont donc ouverts à tous, que l'on fasse partie des minorités visibles ou non.

Mohamed Nour Diarrassouba est le conseiller régional du bureau de Toronto. Il affirme que le Groupe 3737 compte s’attaquer aux défis auxquels des entrepreneurs de la diversité culturelle font face dans la région. Il y a cette minorité visible qui devient une majorité [de la population] ici, c’est important pour nous de les soutenir , dit-il.

Mohamed Nour Diarrassouba affirme que de nombreux entrepreneurs de la région ont approché l’organisme pour obtenir de l’accompagnement. Certains ont obtenu du financement , dit-il.

Outre Toronto, l’organisme a aussi un autre bureau en Ontario, à Oakville. Le directeur régional, Donald Kouakou, affirme qu’une cinquantaine d’entrepreneurs ont déjà reçu de l’accompagnement, depuis la phase d’idéation jusqu’à la mise en œuvre de leur projet.

Par ailleurs, le président-directeur général, M. Jean-François, dresse un bilan positif des 10 années de l’organisme. On a accompagné 1707 entrepreneurs en date du 31 mars dernier [...] et soutenu la création de 1003 emplois , énumère-t-il. Et collectivement, nos entreprises ont généré 190 millions de dollars de chiffres d’affaires .

De plus, l’organisme est aussi au cœur de la création de fonds d’aides aux communautés noires.