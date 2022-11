Il y a 100 ans, le Collège de Saint-Boniface était ravagé par les flammes

2 h 5 du matin, dans la nuit du 24 au 25 novembre 1922. Dans le Collège de Saint-Boniface, les étudiants et les Pères jésuites, qui gèrent l’institution, dorment profondément.

L'ancien Collège de Saint-Boniface avant l'incendie de novembre 1922. Photo : Société historique de Saint-Boniface

Soudain, une explosion retentit. Le père [Onésirne] Lacouture entend l’explosion. Il sort [de sa chambre] et voit qu’il y a un feu , raconte Carole Pelchat, l’archiviste de l’Université de Saint-Boniface. Une deuxième détonation sera entendue quelques minutes plus tard.

Dans l’urgence et la précipitation, le père jésuite a quitté sa chambre sans ses lunettes . Il va au téléphone mais il est incapable de composer le numéro parce qu’il ne voyait pas, poursuit Carole Pelchat.

Pieds nus dans la neige pour avertir les pompiers

L’homme parvient à courir pour prévenir le portier, le père Lord. Celui-ci s’élance alors dans la nuit, pieds nus dans le froid et la neige, et va chercher les pompiers. Pendant ce temps, le père Onésirne déclenche la sonnette d’alarme pour avertir les gens endormis, qui commencent petit à petit à évacuer.

Cependant, l’alarme, qui fonctionnait à l’électricité, ne dure pas longtemps : Elle lâche au bout de 5 minutes parce que l’électricité a été coupée , explique l’archiviste.

Le Collège de Saint-Boniface en flammes la nuit du 24 au 25 novembre 1922. Photo : Société historique de Saint-Boniface

Les pompiers, eux, arrivent sur place quelques minutes plus tard mais, déjà, le bâtiment était englouti par les flammes. À leur arrivée, le feu s'était propagé avec tellement de rapidité que tout l'édifice était perdu sauf la cuisine , devenue ensuite une partie de la station de radio CKSB, écrit Carole Barnabé dans le numéro 97 des Cahiers franco-canadiens de l’Ouest paru en 1997.

Tout ce qui pouvait aller mal ce soir-là est allé mal, reprend Carole Pelchat. Il n’y avait pas assez de pression et les jets d’eau n’étaient pas en mesure d’atteindre les étages, certains tuyaux ont gelé, les échelles étaient cassées […].

Des pompiers et une charrue gelée lors de l'incendie du Collège de Saint-Boniface dans la nuit du 24 au 25 novembre 1922. Photo : Archives de l'Université de Saint-Boniface

Le jour le plus sombre

Cette tragédie a marqué les esprits de la communauté francophone au Manitoba, au point que dans son numéro du 28 décembre 1922, La Liberté écrit dans un article que Saint-Boniface n’a pas vu de jour plus sombre .

Outre la perte totale d’un bâtiment d’enseignement, 10 personnes sont mortes. Neuf étudiants et un frère jésuite. La victime la plus jeune avait 9 ans , précise Carole Pelchat et plus de 4000 personnes ont assisté aux funérailles des victimes, selon les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest.

Les jeunes collégiens ramassent les briques et les débris après l'incendie du Collège de Saint-Boniface. Photo : Archives de l'Université de Saint-Boniface

Un siècle plus tard, l’origine précise de l’incendie qui a réduit à néant l’emblématique édifice est toujours inconnue. Il y a eu une enquête provinciale avec 66 témoignages, tout ça pour dire que ce serait une cigarette. En réalité, on ne sait pas , dit Carole Pelchat.

« Il y a eu plusieurs théories, comme quelqu’un qui aurait mis le feu, une bombe, la fournaise ou encore des fils électriques. » — Une citation de Carole Pelchat, archiviste de l’Université de Saint-Boniface

À l’époque, 343 élèves, dont 154 pensionnaires, fréquentaient le collège et le personnel comprenait 41 personnes. Durant la nuit, plusieurs s’étaient réfugiés au Petit séminaire, qui est devenu l’actuelle Université de Saint-Boniface, ou encore à l’École Provencher.

Dès le lendemain, il y a eu un rendez-vous au Petit séminaire. On a fait l’appel et c’est là qu’on a vu qui était manquant , raconte Carole Pelchat. Une réunion entre les jésuites et le diocèse de Saint-Boniface s’en est ensuivie et Mgr Béliveau a décidé de céder le Petit séminaire aux jésuites .

Une exposition à l’USB pour se souvenir de la tragédie

Cent ans après la catastrophe, une exposition a été installée à l’Université de Saint-Boniface pour commémorer les victimes , explique l’archiviste.

Ainsi, dans un couloir de l’université, les portraits géants des 10 morts pendent du plafond, tandis que des photos d’archives retracent l’horreur de l’incendie, ses ravages et la désolation qu’il a laissée.

Les portraits des 10 victimes sont accrochés jusqu'au 16 décembre à l'Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

Pour Carole Pelchat, cette tragédie a potentiellement transformé le mandat de l’enseignement supérieur en français au Manitoba. L’ancien collège était bilingue, on avait des étudiants francophones et anglophones , rappelle-t-elle.

Or, le bâtiment du Petit séminaire était trois fois plus petit que l’ancien collège et il a donc fallu faire des choix. On a décidé de garder le côté français et le côté anglais a progressivement diminué. On a pris la décision qu'on accueillerait plus d'étudiants anglais , explique-t-elle.

« Ce 25 novembre, ça va faire 100 ans qu’on est ici. Est-ce que le feu a assuré la survivance française? C'est des questions qu’il faut se poser. L’impact de l’incendie, pour nous, c’est que ça a concrétisé notre francophonie. » — Une citation de Carole Pelchat, archiviste de l’Université de Saint-Boniface.

Carole Pelchat est archiviste à l'Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

L' USB a, par ailleurs, publié une vidéo qui revient sur la tragédie. L’exposition, elle, est visible jusqu’au 16 décembre pendant les heures d’ouverture de l’université.