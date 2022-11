La campagne 2022 d’Opération Nez rouge est lancée

Rien n’empêche celles et ceux qui veulent encore contribuer à l’opération de s’inscrire. Il est toujours temps de le faire. C’est le message que souhaite transmettre Marilyn Vigneault, la directrice communications et partenariats de l’organisme.

Plus on a de bénévoles, plus on est en mesure de raccompagner les gens en toute sécurité , souligne-t-elle.

À cause de la pandémie, ce service n'avait pas été assuré normalement l'année dernière et en 2020. Cette fois-ci, il est proposé dans sa formule habituelle. Ce qui laisse présager une forte reprise d'activité.

Pas possible de réserver

On s'attend vraiment à un retour à la normale. On sent que les gens sont prêts à faire la fête à nouveau, à se rassembler. Beaucoup de gens nous ont déjà contactés pour avoir des informations , renseigne Marilyn Vigneault.

Impossible de s’y prendre d’avance, les réservations ne sont pas enregistrées. Pour se faire raccompagner gratuitement à leur domicile par des bénévoles, les utilisateurs doivent appeler au moment où ils en ont besoin.

En début de semaine, Marilyn Vigneault, la directrice communications et partenariats d'Opération Nez rouge, avait lancé un appel. L'organisme manquait de bénévoles dans certaines régions. Photo : Radio-Canada

Dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches, Opération Nez rouge est disponible les mercredis et jeudis de 20 h à 2 h, les vendredis et dimanches de 20 h à 3 h et les samedis de 20 h à 4 h. Pas de restrictions sanitaires, juste du bon sens.

On se colle aux directives de la santé publique. Présentement, le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire. On tient le même discours, autant pour les bénévoles que pour les gens qu'on raccompagne , explique la responsable.

On a beaucoup de plaisir, on s'amuse

Frédéric Richard a commencé vendredi soir sa cinquième année de bénévolat pour Opération Nez rouge et il ne s’en lasse pas.

C’est comme une famille de Noël. Puis, c’est toujours le fun de tous se retrouver. On a beaucoup de plaisir, on s’amuse , confie-t-il.

Frédéric Richard est bénévole de longue date pour Opération Nez rouge . Photo : Radio-Canada

S’il oeuvre maintenant en tant que répartiteur des appels, il a effectué par le passé quelques raccompagnements. Et il en garde un bon souvenir.

J’ai déjà créé une équipe avec des personnes seules et j’ai appris à connaître du monde qui sont rendus des amis.

En 2019 partout au Québec, 38 000 bénévoles ont effectué 52 000 déplacements.

Marilyn Vigneault conclut : C'est une campagne d'envergure qui mobilise beaucoup de monde, mais qui permet finalement de rentrer en toute sécurité après une soirée festive.

Avec la collaboration de Bruno Savard