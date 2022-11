Kevin Mital, le meilleur footballeur universitaire au pays

Même s’il a répété n’avoir que peu d’intérêt pour les honneurs individuels, Kevin Mital vient d’être récompensé à nouveau pour sa saison extraordinaire et cette fois, le receveur étoile du Rouge et or décroche rien de moins que le plus prestigieux prix au pays : le trophée Hec Crighton, remis au joueur par excellence au football universitaire canadien.