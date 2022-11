Projet de stationnement abandonné : Andrée Laforest convoque une réunion lundi

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a annoncé plus tôt cette semaine que d’autres options seront étudiées au coeur de l’agrandissement du bloc opératoire de 500 M$.

Suite à la décision du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean d’abandonner la portion stationnement du projet, je me suis engagée à rencontrer toutes les parties prenantes, dont la Ville de Saguenay, le CIUSSS , la Société québécoise des infrastructures et la Société de transport du Saguenay, afin d’échanger sur le dossier et proposer des solutions , a fait savoir la députée de Chicoutimi, dans une déclaration transmise aux médias.

Andrée Laforest a rappelé que l’agrandissement du bloc opératoire est essentiel pour la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est primordial pour elle de ne pas retarder l’échéancier du projet.

La ministre Andrée Laforest Photo : Radio-Canada

La déclaration de la ministre ne comporte toutefois pas d’opinion sur le fond.

À la mi-août, lorsqu’il avait été annoncé que des citoyens avaient déposé une demande d’avis devant la Commission municipale du Québec (CMQ), le cabinet de la ministre des Affaires municipales avait soutenu, comme la mairesse Julie Dufour l'a réitéré mercredi, que le CIUSSS n'était pas obligé de passer par une modification de zonage de la Ville pour aller de l'avant, comme le projet d’agrandissement du bloc opératoire se retrouvait à l’intérieur de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure.

Il n’a pas été possible d’obtenir une réaction du côté du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Les usagers déçus

Le Comité des usagers de Chicoutimi s’inquiète de l’impact qu’aura l’abandon du projet de stationnement sur l'accessibilité de l’hôpital.

Le comité qui représente les usagers de l'hôpital de Chicoutimi avait donné son appui au projet présenté par le CIUSSS .

Les membres évalueront les actions qu’ils poseront dans ce dossier lors d’une réunion prévue lundi.

Nous on trouvait que ce stationnement-là, c’était vraiment un beau projet pour éviter des désagréments quand il y a une construction d’un édifice aussi gros, comme le bloc opératoire. Pour nous, c’était vraiment une bonne solution pour que les usagers puissent continuer à avoir accès à l’hôpital. Oui, c’est inquiétant si on regarde les travaux de construction en radio-oncologie qu’il y a en ce moment sur la rue St-Vallier, ça enlève des places de stationnement d’usagers depuis le mois de juillet. C’est sûr que le CIUSSS fait son possible pour offrir des alternatives, mais ça ne change pas que les usagers ont de la misère à trouver de la place, c’est difficile pour eux de se rendre à l’entrée de l’hôpital , a expliqué la coordonnatrice Chantal Goupil.

… et les infirmières aussi

La situation inquiète aussi la présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ), Julie Boivin. Elle craint que les problèmes de stationnement actuels se compliquent encore davantage. Elle voit le transport en commun et le stationnement incitatif comme une solution, mais qui ne règle pas tout.

C’est inquiétant pour les professionnels en soins qui travaillent dans l’installation de Chicoutimi. Ça fait longtemps qu’il y a des problèmes de stationnement. Nos membres sont sur des listes d’attente pour avoir le droit de se stationner de jour. Ça va juste amplifier le problème. Il faut trouver une autre alternative. Là on a entendu que le politique est sorti hier. Ça fait vraiment bien, parce qu’il va y avoir besoin de stationnements et pour la population c’est vraiment terrible de ne pas avoir de place pour se stationner quand on a besoin de soins , a déploré Julie Boivin.

Selon le comité, environ 4000 visites par jour sont enregistrées à l’hôpital de Chicoutimi.

Avec les informations de Myriam Gauthier