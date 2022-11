Des chercheurs de l'University College de Londres (UCL), qui ont publié récemment leur étude dans la revue PLOS ONE, ont passé au crible une pièce provenant d'un trésor retrouvé en 1713 en Transylvanie, et conservée à l'Université de Glasgow.

Le professeur Paul Pearson et Jesper Ericsson, de l'Université de Glasgow, examinent la pièce de monnaie spondienne au microscope. Photo : Université de Glasgow

Les premiers chercheurs estimaient que ces pièces étaient des imitations barbares de pièces romaines fréquemment fabriquées au-delà des frontières de l'empire. C'est ainsi que Sponsien en est venu à être considéré comme un éphémère usurpateur local, qui a pu chercher à accéder au pouvoir pendant les guerres civiles de 248-249.

Mais en 1868, le numismate français Henry Cohen, expert qui faisait référence à l'époque, a tourné en dérision ces pièces, qu'il considérait comme des coins (terme numismatique, NDLR) modernes ridiculement imaginés et très mal faits .

Le travail des scientifiques britanniques vient aujourd'hui mettre sérieusement en doute cette thèse. Pour eux, ces pièces ne sont ni barbares ni contrefaites .

En examinant et en comparant la pièce d'or dont ils disposaient à d'autres dont l'authenticité est reconnue, ils ont conclu que son usure indiquait qu'elle avait bien été en circulation active. Les minéraux à sa surface indiquent qu'elle a pu être enterrée dans le sol pendant une longue période avant d'être exposée à l'air.

L'importance de cette découverte réside dans le fait que Sponsien devrait être réhabilité en tant que personnage historique , écrivent les chercheurs de l'UCL. On ne peut rien savoir de lui avec certitude, mais les pièces elles-mêmes , ainsi que leur provenance telle que renseignée au XVIIIe siècle, donnent des indices sur sa possible place dans l'Histoire .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des pièces d'or datant de l'Empire romain de la collection Hunterian. Photo : Université de Glasgow

Il n'a jamais contrôlé d'atelier de monnaie officielle et n'a certainement jamais régné à Rome , selon les chercheurs. Mais ils pensent que ces pièces étaient utilisées pour payer soldats de haut rang et responsables, en or et en argent au poids, et étaient échangées à un taux élevé pour des pièces impériales classiques qui circulaient déjà dans la province avant la période de crise.

L'analyse scientifique de ces pièces extrêmement rares sauve l'empereur Sponsien de l'obscurité , a souligné le Pr Paul Pearson, auteur principal de l'étude. Celle-ci suggère qu'il a régné sur la Dacie romaine, un avant-poste isolé de mines d'or, à une époque où l'empire était en proie à la guerre civile et les frontières submergées par les pillages et invasions .

La Dacie, qui recouvre la Roumanie actuelle, a été coupée du reste de l'empire vers 260. Cerné par les ennemis, Sponsien aurait ainsi été un officier de l'armée contraint de prendre le commandement suprême pendant cette période de troubles.