Les employés du Maxi de Lac-Mégantic entament un 5e mois de grève

Nous avons fait une contre-proposition, confirme le coordonnateur régional de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), Bernard Cournoyer. [Cependant] nous sommes toujours en attente de l'employeur.

Aucune date n'a d'ailleurs été avancée par Maxi, selon lui, pour répondre à cette proposition.

Les salaires et la durée de la convention collective sont les principaux points en litige. Bernard Cournoyer soutient que Maxi propose des hausses salariales moyennes annuelles de 2,1 % pendant sept ans. De plus, l'employeur veut éliminer une prime de 80 cents.

Les salariés ne sont pas prêts à rentrer avec l'offre de l'employeur, soutient-il. Pour quelqu'un qui est au top de l'échelle, ça représente une augmentation de 1,5 %. Ces gens-là gagnent entre 14,48 $ et 16,31 $ de l'heure. [...] On regarde ça, on se dit que dans sept ans, ces gens travaillent dans les marchés d'alimentation et vont être des adeptes des banques alimentaires.

« Si on regarde [les employés Maxi de] L'Ancienne-Lorette, on a une différence de 11 %. On est payé 11 % moins cher et on veut nous enlever la prime. C'est complètement impossible pour nous de prendre cette offre. » — Une citation de Bernard Cournoyer, coordonnateur régional de la CSD