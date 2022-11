Devoir de solidarité : Marchand invite Jackie Smith à choisir son camp

Le maire n’a pas digéré les récentes sorties de Jackie Smith sur la place publique. Il lui reproche plus particulièrement les propos qu’elle a tenus sur le nombre de logements sociaux mis en chantier par son administration, les prix de certains produits vendus au Grand Marché et la gratuité du transport en commun pour les aînés.

Ces trois sorties concernent des organismes publics sur lesquels Mme Smith siège à titre de membre du C. A. , soit l’Office municipal d’habitation de Québec, ExpoCité (pour le Grand Marché) et le Réseau de transport de la capitale.

Devoir de solidarité

Bruno Marchand affirme qu’en tant qu’administratrice, Jackie Smith a l’obligation de se montrer solidaire avec les décisions des C. A. auxquels elle participe, incluant celles avec lesquelles elle n’est pas d’accord.

Si tu es sur un C. A. , tu peux dire ce que tu veux lors du conseil, mais une fois que tu sors du conseil, t'as un devoir. T'as un devoir de solidarité avec les décisions qui sont prises en conseil, avec les plans d'action qui sont établis , a insisté le maire.

« Comment elle fait pour s'asseoir à ces conseils-là puis une fois qu’on prend une décision, dire : "je prends la décision, je l'assume, on est solidaire, mais je sors et je vais dire complètement d'autre chose"? » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Les relations entre le maire Bruno Marchand et les partis d'opposition représentés à l'hôtel de ville se sont refroidies au cours des derniers mois (archives). Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le maire reproche également à Jackie Smith d’avoir tenu des propos erronés, que ce soit en affirmant qu’un panier de pommes au Grand Marché se vendait 12 $ ou en évaluant à 36 le nombre de logements sociaux en chantier, alors qu’il s’établit plutôt à environ 300.

Elle est à côté de la plaque en logement social, elle est à côté de la plaque sur les prix qu'elle a illustrés par rapport aux pommes du Grand Marché , a déploré Bruno Marchand.

Villeneuve en exemple

Il a ajouté que Mme Smith, en tant qu’élue de l’opposition, avait tout le loisir de critiquer les décisions de son administration. S’il s’agit là du rôle qu’elle entend jouer, il lui conseille d’imiter le chef de l’opposition officielle, Claude Villeneuve, qui a démissionné de son poste sur le comité de réalisation du tramway afin de retrouver sa liberté de parole.

Invitée à dire si elle allait démissionner des C. A. sur lesquels elle siège afin de ne pas se trouver en porte-à-faux avec les décisions prises à huis clos, Jackie Smith a renvoyé la balle à M. Marchand.

Si le maire veut me mettre à la porte, ça lui appartient , a-t-elle dit.

Mme Smith croit que les membres des conseils d’administration ont un droit de dissidence . Si ses collègues administrateurs décident de bloquer ou de balayer du revers de la main les propositions qu’elle amène en conseil, comment pourra-t-elle les faire avancer, si ce n’est qu’en parlant sur la place publique?, demande-t-elle.

Jackie Smith, cheffe de Transition Québec, au Marché de Noël. Photo : Radio-Canada

Si le maire croyait pouvoir la museler en lui offrant de siéger sur différentes organisations dont les responsabilités sont particulièrement chères à sa formation politique, il s’est trompé, lance Jackie Smith.

Je pensais, au début, qu'il voulait mes idées, que la lutte aux changements climatiques et la justice sociale prennent une place sur ces comités-là [...]. Mais après un an [...], je me demande si ce n'est pas juste une manœuvre pour s'assurer que je ne sois pas capable de jouer mon rôle comme cheffe de parti de l’opposition et avancer des idées de Transition Québec parce que, justement, il m'a placée sur ces comités-là , s’interroge la conseillère de Limoilou.

Quant à ses propos sur le logement social, elle explique avoir voulu démontrer que la grande majorité des quelque 300 unités de logement abordable ou social en cours de construction ont été mises en chantier par la précédente administration.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux