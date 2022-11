Ces étudiants n’attendent pas d’assister à un cours ou à un séminaire, mais plutôt pour obtenir de l’aide alimentaire. Trois soirs par semaine, l’association Linkee organise une distribution d’aliments recueillis auprès de restaurants ou de supermarchés.

Le constat de l’organisme est sans équivoque : les besoins augmentent considérablement. Sur le site que nous avons visité, dans le nord de la capitale, le nombre de personnes desservies est passé de 150 à 300 en quelques mois seulement.

Des étudiants font la file pour obtenir des denrées à bon prix en France. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

« Semaine après semaine, on constate que le besoin ne s'arrête pas, que les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. » — Une citation de Younes, un bénévole de l’organisme Linkee

Parfois, on doit se priver , explique Mayas, un étudiant en gestion qui explique devoir à l’occasion sauter le repas du midi.

Clairement, je dois choisir des trucs. Il y a des trucs que je n’achète pas du tout parce que je ne peux pas me le permettre , ajoute-t-il.

En France, alors que la population se prépare à passer un hiver sous le signe de la sobriété énergétique certains vivent déjà une autre crise : celle de l'alimentation. Maintenant, ce sont les banques alimentaires elle-mêmes qui sonnent l'alarme. Reportage de notre correspondant Raphaël Bouvier-Auclair

En plus du prix exorbitant des loyers en région parisienne, les étudiants doivent composer avec une inflation qui dépasse les 6 % et la hausse des coûts du chauffage et de l’énergie.

J’ai reçu un message qui me disait que l’électricité a encore augmenté. Donc, du coup, ça risque de jouer sur la facture. Ce ne sont pas forcément les nouvelles qui font le plus plaisir , lance Maxime, en quittant la distribution alimentaire avec en main un sac d’épicerie rempli de fruits et de légumes.

C’est d’ailleurs la possibilité d’avoir accès à ce genre de produits frais qui pousse Esther, une étudiante italienne, à se présenter à la séance de distribution. Ça fait plaisir de ne pas dépenser 20 euros pour faire les courses et acheter uniquement des légumes , lance-t-elle.

Malgré certains programmes existants en France, comme le menu à un euro offert aux boursiers, les besoins alimentaires de la population étudiante demeurent très grands.

Face à l’urgence que représente cette augmentation de la précarité des étudiants , le ministre français des Solidarités, Jean-Christophe Combe, a annoncé cette semaine une enveloppe de 10 millions d’euros pour venir en aide à Linkee.

« Le constat est sans appel. Aujourd'hui, on le voit, on est dans une situation où la précarité, malheureusement, augmente dans notre pays, et en particulier la précarité alimentaire. » — Une citation de Jean-Christophe Combe, ministre français des Solidarités

Les besoins vont bien au-delà de la communauté étudiante. L’Institut national de la statistique et des études économiques estime que jusqu’à 3,5 millions de Français ont eu recours à de l’aide alimentaire en 2021.

Le centre des Restos du cœur, dans la ville de Plaisir, offre environ 3500 repas par semaine. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Des craintes pour les approvisionnements et les bénévoles

D’ailleurs, vu le contexte économique, d’autres organismes anticipent une augmentation de la demande au cours des prochains mois.

Les responsables des Restos du cœur, une association fondée par l’humoriste Coluche en 1985, y ont largement fait référence pendant le lancement de leur campagne d’hiver cette semaine.

Au centre de distribution de Plaisir, en périphérie de Paris, on craint que l’inflation se reflète non seulement sur la demande, mais aussi sur l’approvisionnement en nourriture de l’organisme.

Si les Restos du cœur dépendent de subventions et de dons, ils doivent aussi acheter certains produits dont la valeur a augmenté au cours de la dernière année.

« Ça nous touche dans la mesure où le coût de nos approvisionnements est plus élevé qu'il ne l'était. On est vraiment contraints par le contexte économique comme tout le monde et malheureusement. » — Une citation de Charlotte Douville responsable de centres des Restos du cœur dans le département des Yvelines

Charlotte Douville s'implique dans plusieurs centres des Restos du cœur dans le département des Yvelines. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Dans le cadre d’entrevues dans les médias français, Patrice Douret, le président des Restos du cœur, a également évoqué l’enjeu important que représentent les coûts du carburant pour les bénévoles qui ont besoin de leur voiture pour se présenter aux centres de distribution.

Si la menace est moindre au centre de Plaisir, un milieu non loin de Paris où certains bénévoles se déplacent à pied ou en transport en commun, le problème lié à la main-d'œuvre demeure entier.

Selon Charlotte Douville, les impacts de la pandémie ont ajouté aux défis de recrutement des organismes comme le sien.

Même là, vous le voyez aujourd’hui, il manque un bénévole et ça coince tout , lance Jean-Michel, qui s’implique au sein des Restos du cœur depuis 17 ans, en exposant les enjeux de fluidité de la distribution du jour.

Maxence, un étudiant, a recours aux services de l'organisme Linkee. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Si le contexte économique complique la tâche des organismes d’aide comme les Restos du cœur ou Linkee, il rend aussi leur mission d’autant plus importante.

Heureusement qu’il y a des associations qui nous aident , lance l’étudiant Mayas, bénéficiaire de l'organisme Linkee, en remplissant le réfrigérateur de son petit appartement en banlieue de Paris.