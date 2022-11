Le recours aux infirmières du privé au cœur des futures négociations

À l’approche de la négociation de leurs futures conditions de travail, le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes (SIIIEQ) de l'Est-du-Québec et la Fédération de la santé du Québec, ont tenu à lancer ce rappel au gouvernement. L’actuelle convention collective de ces deux syndicats, tous deux affiliés à la CSQ , sera échue à fin mars.

Le président du SIIIEQ , Pier-Luc Bujold, demande au gouvernement de mettre fin à la disparité salariale qui prévaut entre la main-d'œuvre indépendante et les employés du réseau de la santé.

Il rappelle que depuis près d'un an, le gouvernement Legault a accordé 20 % de plus au personnel des agences privées qui viennent travailler en Gaspésie.

Selon le syndicat, il est important de mettre en place des conditions favorisant l'attraction et la rétention des infirmières en Gaspésie. (photo d'archives) Photo : iStock / Photographerlondon

Selon lui, ces infirmières qui, pour la plupart, n'habitent pas en Gaspésie, ne contribuent pas à l'économie gaspésienne.

Nous, on veut une vision à long terme , explique-t-il. On veut qu’il y ait des primes qui soient accordées d'année en année aux infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes qui travaillent en Gaspésie ou qui veulent venir s'établir pour combler les besoins à long terme.

Pier-Luc Bujold mentionne que le système de primes existe déjà pour le personnel des Îles-de-la-Madeleine et du nord du Québec, à raison de 20 % de plus. Le syndicat demande donc l'équivalent pour la Gaspésie.

Il y a une iniquité claire aussi en ce qui concerne les horaires , ajoute-t-il. Souvent, les gens de la main-d'œuvre indépendante peuvent choisir les quarts de travail qu'ils veulent au détriment des membres qu'on représente. Il faut savoir que c'est vraiment difficile pour nos équipes de travail de ne pas savoir avec qui tu travailles, quand tu travailles et ainsi de suite. Ça mine beaucoup le sentiment d'appartenance au sein de l'organisation.

Selon le SIIIEQ , il manquerait une centaine d'infirmières et infirmières auxiliaires, en plus d'une dizaine d'inhalothérapeutes sur tout le territoire de la Gaspésie.

Le recours aux travailleurs des agences indépendantes serait particulièrement marqué dans la Baie-des-Chaleurs. Avant mars 2020, il y avait zéro main-d'œuvre indépendante dans la Baie-des-Chaleurs , mentionne Pier-Luc Bujold.

Certaines ouvertures

M. Bujold admet que le ministère de la Santé a manifesté une certaine ouverture dans la dernière année, notamment dans les arrêtés ministériels qui accordaient à la Gaspésie des montants de primes supplémentaires en raison de la pandémie.

Manifestation du SIIEQ dans les rues de Gaspé (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le président du SIIIEQ se dit aussi encouragé par les propos tenus par le nouveau PDG du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, Martin Pelletier.

Il y a une volonté actuellement de s'attaquer au problème de la surutilisation de la main-d'œuvre indépendante , constate-t-il. Donc, je salue cette volonté-là, mais ça prend des règlements au niveau national pour que ce soit très efficace.

« Il faut que les gens soient actifs, toujours, toujours. Ce n'est parce que ça fait longtemps que ça dure qu'il n'y a pas de solution aux problématiques. Il faut mener la bataille. » — Une citation de Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ

Par ailleurs, le syndicat déplore que le problème du temps supplémentaire obligatoire traîne depuis longtemps.

On sait que ça ne peut pas se faire en deux jours, reconnaît-il, mais il faut mettre des plans d'action concrets.

Discussions pour la reprise du service d’obstétrique à Sainte-Anne-des-Monts

Pier-Luc Bujold ne se montre pas optimiste quant à la reprise du service d’obstétrique à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts au début décembre, comme prévu.

Dans l'Est-du-Québec, plusieurs hôpitaux sont souvent touchés par des ruptures de service en obstétrique (archives). Photo : getty images/istockphoto / gorodenkoff

Dans le contexte actuel, on a de grands doutes que ça puisse repartir , fait-il savoir. On suivra ça de près, mais il y a des efforts considérables qui doivent être faits pour que ça soit possible.

Il croit qu'il faut un changement de vision, avec des mesures innovantes.

Les infirmières qu'on représente ne veulent pas repartir le département aux mêmes conditions qu'elles avaient il y a quelques semaines, quelques mois déjà , mentionne-t-il. C'était insoutenable, à la quantité d'infirmières qu’il y avait, de maintenir un service, 24/7 donc on on suit ça de près.

Interpellé à ce sujet, le CISSS de la Gaspésie a décliné notre demande d’entrevue. Par courriel, le CISSS a indiqué que les discussions se poursuivent avec l'ensemble des partenaires (médecins, gestionnaires, personnel) afin que le service reprenne au début décembre.

Le CISSS précise que ces démarches incluent des rencontres de travail avec le syndicat.

Avec les informations de Roxanne Langlois et de Joane Bérubé