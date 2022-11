La préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord Micheline Anctil est réélue

Ses collègues maires ont voté à l’unanimité en sa faveur lors d’une assemblée ordinaire de la MRC mercredi soir.

Elle commence ainsi son cinquième mandat comme préfète.

Je suis reconnaissante de mes collègues […] et je les remercie de la confiance qu’ils me témoignent […]. Comme tout mandat, ça s’accompagne de responsabilités , commente Micheline Anctil.

Pour les deux prochaines années, la préfète explique vouloir poursuivre les dossiers qu’elle a entamés.

De grands défis l’attendent : l’exode des jeunes, l’attractivité de la région pour les entreprises, la crise du logement, le développement des énergies éoliennes et l’économie de la Haute-Côte-Nord qui est basée principalement sur des emplois saisonniers.

« On est la porte d’entrée de la Côte-Nord, une Côte-Nord qui est encore trop méconnue dans l’ensemble du Québec. On doit travailler plus fort pour démontrer ce qu’il se passe chez nous. »