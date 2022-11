CHUL : des plans de contingences historiques, le personnel pédiatrique au front

Ça se passe vite et débordé , résume la Dre Macha Bourdage, intensiviste pédiatre et cheffe de service des soins intensifs pédiatriques du CHU de Québec. Cette année, c'est particulier.

Cette tempête parfaite, ou ce cocktail épicé comme l'a appelée le directeur national de santé publique, est bien en train de déferler, alors que trois virus se font la guerre chez les enfants : l'influenza, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS).

L'entrée des soins intensifs pédiatriques au CHUL. Photo : CHU de Québec

Pour informer la population de la gravité de la situation dans les urgences, des pédiatres du CHUL de Québec ont accepté de porter des caméras pour documenter leur quotidien. On peut notamment y apercevoir deux enfants au sein d'une même chambre. On a déjà vu ça, mais pas à ce niveau-ci , témoigne Dre Bourdage.

« Ça fait déjà plusieurs jours que ça dure. On ne voit pas la fin de la vague arrivée. On doit appliquer des plans de contingences qu'on n’avait pas encore dû faire dans l'histoire des soins intensifs chez nous. » — Une citation de Dre Macha Bourdage, intensiviste pédiatre et cheffe de service des soins intensifs pédiatriques du CHU de Québec

Macha Bourdage, intensiviste pédiatre et cheffe de service des soins intensifs pédiatriques du CHU de Québec, n'a jamais vu une telle situation. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Plusieurs visites

C'est exceptionnel. Il y a beaucoup beaucoup d'enfants malades , ajoute Marie Pier Giasson, infirmière à l'unité pédiatrique de médecine générale au CHU de Québec.

Certains enfants doivent revenir plusieurs fois après avoir contracté un deuxième virus , témoigne l'infirmière. Les enfants sont très malades et restent longtemps. On en a beaucoup qui attendent un lit à l'étage. Il faut essayer d'être efficace , lance-t-elle.

Marie Pier Giasson, infirmière à l'unité pédiatrique de médecine générale au CHU de Québec. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

La très grande majorité des enfants aux soins intensifs, soit 96 %, ont moins de 2 ans. Ceux qui ont des atteintes les plus sérieuses sont les moins de 6 mois. On a 50 à 75 % des patients qui sont en bronchiolite , soit une complication du VRS , ajoute Dre Bourdage.

Semaines pénibles à venir

Le personnel appréhende les semaines à venir, alors que la période des fêtes approche.

On se prépare à ce que le niveau d'activité reste extrêmement élevé pour les prochaines semaines. On se prépare aussi à des scénarios où l'activité pourrait être encore plus grande , prévient Dre Bourdage. Tant mieux si ce n'est pas ça qui arrive, mais c'est notre travail d'anticiper toutes ces étapes-là , dit-elle, humblement.

L'affiche de l'urgence du CHUL. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

Des plans de contingences historiques sont donc en place. Les médecins demandent toutefois aux parents d'éviter les endroits achalandés, particulièrement pour les tout petits. C'est la question la plus importante , croit la pédiatre.

La vaccination pour la COVID-19 et l'influenza sont également disponibles.