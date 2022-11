La communauté d’affaires et les résidents craignent le retour d’un convoi de camionneurs

Le président de Canada Unity Foundation, James Bauder, a annoncé sur sa page Facebook, qu'un nouveau convoi aurait lieu du 11 au 28 février. L'événement, qui a été présenté comme un « festival pour l'unité » et une célébration du premier anniversaire du convoi, se veut un espace de réflexion sur les racines de la division et de la discrimination au Canada, selon M. Bauder.

Joint au téléphone, M. Bauder assure que les participants au convoi ne paralyseront pas le centre-ville, cette fois. Ce dernier a d'ailleurs amorcé des démarches pour trouver un terrain agricole assez grand pour que tous puissent s'y stationner. Il estime qu'entre 50 000 et 100 000 participants devraient être présents.

Le Service de police d'Ottawa (SPO) confirme qu'il a pris connaissance de l'information qui circule sur les médias sociaux.

Le SPO surveille continuellement les événements, les protestations et les manifestations à venir qui pourraient avoir des répercussions sur la ville , assure une porte-parole du service de police. Une fois ces événements identifiés, nous planifions en conséquence, en collaboration avec nos partenaires municipaux et d'autres organismes.

La conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, l'un des quartiers qui a le plus souffert de l'occupation, indique avoir la chair de poule à l'idée d'un possible retour du convoi des camionneurs.

Les résidents de mon quartier ont vraiment eu peur quand ils ont entendu ça , poursuit Stéphanie Plante. C'était partout sur les médias sociaux.

Cette dernière estime que le SPO a tiré des leçons des dernières manifestations et qu'il sera mieux préparé. Elle fait au passage valoir que le contexte sanitaire a changé depuis février 2022.

« On a toujours de grandes manifestations au centre-ville et on accueille ces manifestations. On veut juste que ce soit encadré avec un permis, une heure où ça commence et où ça termine. »