Cindy Blackstock, première chancelière de l’Université de l’EMNO

Selon un communiqué de l’université, Mme Blackstock est connue comme une activiste autochtone réputée dans le domaine des droits des enfants et des familles et membre de la Première Nation de Gitxsan .

C’est un honneur d’avoir Cindy Blackstock comme première chancelière de l'Université de l' EMNO , a indiqué la Dre Sarita Verma, rectrice, vice-chancelière, doyenne et PDG de l’Université dans un communiqué de presse.

La Dre Sarita Verma, rectrice, vice-chancelière, doyenne et PDG de l’Université de l'EMNO. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

La Dre Verma ajoute que la nomination de Mme Blackstock était idéale pour l’Université de l’ EMNO de trois façons différentes.

Elle représente la voix d’une communauté, un mouvement populaire qui est à la base des débuts de notre Université , explique-t-elle.

Elle est aussi une femme de courage, une personne qui inspire les autres à accomplir des choses, et troisièmement, elle représente une génération de femmes dans cette communauté qui cherche à faire partie de la solution , ajoute-t-elle.

La salle était pleine pour assister à la nomination du premier conseil des gouverneurs de l'Université de l'École de médecine du Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Chris St-Pierre

Elle incarne les valeurs de la justice sociale, du respect et de l’intégrité. Dans ses fonctions de chancelière, sa ténacité, son leadership inspirant et son courage moral inébranlables seront la marque de la première université de médecine du Canada , ajoute-t-elle.

L’Université a par ailleurs nommé les autres membres de son conseil d'administration, dont le mandat va débuter le premier janvier 2023.

On y retrouve notamment la PDG de Science Nord, Ashley Larose, et la PDG de l’hôpital de Red Lake, Sue Lebeau.

Mme Blackstock commencera son mandat de quatre ans en tant que chancelière après son intronisation lors de la première collation des grades de l'Université de l' EMNO le 26 mai 2023.

Des membres du nouveau conseil d'administration motivés

Sue Lebeau, une nouvelle membre du conseil d’administration, se réjouit de l’opportunité que lui offre cette nomination au sein de l’Université de l’ EMNO .

C’est important pour moi que nos citoyens aient des prestataires de soins qui sont formés dans le Nord et pour le Nord, qui connaissent notre région et qui aient ça à cœur et on voit ça ici à l’Université de l’ EMNO , explique-t-elle.

Sue LeBeau, est PDG de l'hôpital de Red Lake et va siéger sur le conseil d'administration de l'Université de l'EMNO dès janvier. Photo : Radio-Canada

Elle-même dirigeante de l'hôpital régional de Red Lake, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, Mme Lebeau croit que l’ Université de l’ EMNO doit enseigner les nombreuses réalités du Nord de l’Ontario aux étudiants.

On pense à l’urbain, on pense au rural, on pense au Nord et encore plus au Nord, à l’est à l’ouest et aux réalités qui sont différentes , ajoute Mme Lebeau.

Kristy Côté, qui est gérante des études postdoctorales à l’Université de l’ EMNO , fait elle aussi son entrée au conseil d’administration, comme représentante du personnel non enseignant. Elle est employée de l’école depuis 2003.

Elle affirme que la mission de l’Université, qu’elle soit indépendante ou non, ne change pas .

Depuis que je travaille ici, notre mission ne change pas, nos demandes ne changent pas, nous continuons l’expansion de notre programmation en médecine, en études postdoctorales , indique-t-elle.

Elle affirme que l’Université de l’ EMNO continue d’être à l’écoute des communautés de la région afin de connaître leurs besoins.

On entend ce que les communautés ont besoin de nous, et on continue de mettre en œuvre ces demandes , dit-elle.

Avec les informations de Chris St-Pierre.