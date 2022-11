Les employés du fédéral doivent eux aussi se conformer à la loi, dit la Saskatchewan

Cet amendement fait suite à une plainte concernant l'intrusion de scientifiques fédéraux sur des terres privées en août dernier.

Une personne avait alors affirmé que des employés fédéraux prélevaient des échantillons d'eau près de Pense et étaient entrés sans autorisation sur ses terres.

Dans un communiqué de presse, la ministre de la Justice et procureure générale, Bronwyn Eyre explique que cet amendement officialise et renforce la loi adoptée plus tôt cette année. Les employés fédéraux doivent donc eux aussi s'y conformer.

« Après que les producteurs agricoles de notre province ont fait part de leurs inquiétudes concernant les employés fédéraux qui testaient l'eau sur leurs terres privées sans leur consentement, Santé Canada a admis que les employés fédéraux avaient, en fait, effectué des tests de pesticides. » — Une citation de Bronwyn Eyre, ministre de la Justice et procureure générale de la Saskatchewan

À la fin du mois d'août, le ministre de la Saskatchewan responsable de l'Agence de la sécurité des eaux, Jeremy Cockrill, avait envoyé une lettre au ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault.

La province dénonçait l'intrusion de fonctionnaires fédéraux sur des terres agricoles à Pense, à Mossbank et à Pilott Butt.

La même semaine, un décret avait été adopté en Saskatchewan pour ajouter les employés du gouvernement fédéral à la liste des entités auxquelles s'applique la Trespass to Property Act.

Dans sa réponse à Jeremy Cockrill, le ministre Steven Guilbeault explique que le 11 août, des scientifiques spécialistes de l'eau ont collecté des échantillons près d'une route à Pense, à environ 35 km à l'ouest de Regina, pour le compte de Santé Canada.

Demander le consentement des propriétaires fonciers avant d'accéder à un terrain est simplement une pratique exemplaire et une courtoisie commune, et nous ne voyons aucune raison pour que les employés du gouvernement fédéral ne respectent pas cette norme , conclut Bronwyn Eyre dans le communiqué.

Avec les informations de Adam Hunter