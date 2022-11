Le compostage des commerces à Gatineau au menu du déjeuner de la mairesse

La réflexion du président de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) a bien évolué sur la question des collectes de déchets.

Quand on a implanté le bac bleu, le bac brun, j’étais de ceux qui chialaient, qui disaient : "Ah non, ça ne me tente pas, ça ne sent pas bon" , a admis en entrevue Stéphane Bisson, en marge du déjeuner de la mairesse France Bélisle avec le milieu des affaires, jeudi matin.

Les propriétaires de nouvelles résidences à Gatineau pourraient devoir attendre jusqu'à 12 semaines avant de recevoir leurs bacs. Photo : Radio-Canada

L’événement a réuni quelque 80 convives au Centre culturel d'Aylmer. Le nouveau Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) était au cœur de la présentation de Mme Bélisle.

C’est un changement d’habitudes, mais c’est un changement pour le mieux que je vois. Oui, il va y avoir du grincement de dents, mais à un moment donné, il faut se rendre à l’évidence : la planète va avoir besoin de ces gestes-là , poursuit le président de la Chambre de commerce de Gatineau.

Stéphane Bisson se présente comme un converti au nouveau PGMR de la Ville de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

Et pour cause. Si les estimations de la Ville de Gatineau sont exactes, les grappes commerciales de la région ont beaucoup de pain sur la planche pour rattraper le milieu résidentiel en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles.

Dans sa présentation de mercredi matin, France Bélisle a fait valoir que ce ne sont que 24 % des matières recyclables qui sont effectivement recyclées dans les commerces de Gatineau. Dans le milieu résidentiel, cette proportion est aujourd’hui de 76 %.

Le compostage au niveau commercial fait aussi pâle figure par rapport aux ménages de la ville, alors que 68 % des matières compostables des résidents sont traitées adéquatement, ce chiffre tombe à 7 % du côté des commerces.

Stéphane Bisson voit comme inévitable cette transition à faire. Oui, nous sommes des entrepreneurs, mais nous sommes d’abord des citoyens. Ce que je veux, c’est laisser une terre encore plus belle aux générations qui vont me suivre, alors nécessairement, j’embrasse le PGMR , poursuit-il.

Annoncé en janvier dernier, le PGMR 2023-2029 prévoit de plus grandes exigences de la Ville de Gatineau à l’égard des industries, commerces et institutions (ICI) en matière de gestion des déchets. Il prévoit des collectes obligatoires des matières recyclables et compostables pour les commerces et les industries.

Par ailleurs, le nouveau plan prévoit également une nouvelle taxe de 85 $ pour les commerces et industries à cet effet.

Objectifs du PGMR de Gatineau - Secteur ICI (industrie, commerces et institutions) Récupérer 60 % des matières organiques;

Récupérer 75 % du papier, carton, verre, plastique et métal;

Récupérer 70 % des résidus de construction, de rénovation et de démolition. Source : Ville de Gatineau

Au tour du milieu des affaires, selon France Bélisle

Les citoyens ont vraiment fait leur part. Pauvres vous autres, c’est votre tour , a lancé France Bélisle à la blague au début de son allocution, sous les rires de la salle.

On a fait des consultations et la présence des entrepreneurs a été somme toute assez timide, ce qui fait que je m’attends à ce que les entrepreneurs chialent un petit peu dans les prochaines semaines et les prochains mois , a cependant prévenu la mairesse.

France Bélisle a prévenu que la transition pourrait entraîner un «ressac» de la part de certains secteurs commerciaux. Photo : Radio-Canada

La mairesse concède que ce qui sera demandé au secteur des commerces et industries constitue réellement un virage à opérer. Les mots-clés, c’est : accompagnement, accompagnement, accompagnement , a-t-elle souligné en entrevue.

« Les entrepreneurs n’ont pas tous les mêmes enjeux. Un restaurateur du centre-ville, même s’il veut recycler et composter, il n’a souvent pas d’endroit pour le faire. Ce qui est intéressant dans [notre approche], c’est d’être capable de s’adapter au profil du commerce. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La Ville de Gatineau propose aussi d’envoyer un émissaire dans les entreprises pour constater leur réalité.

C’est rassurant quand on veut faire un changement. Qu’est-ce que ça veut dire pour mes employés ? Où est-ce que je peux mettre mes bacs ? Est-ce qu’on peut discuter de la fréquence des collectes ? Je pense que c’est ça qui va nous aider à remporter la victoire et atteindre nos cibles , explique la mairesse.

France Bélisle dit effectivement s’attendre à un ressac de la part des entreprises. On va se le dire : la gestion du compost, ce n’est pas toujours évident et pas toujours agréable, mais il faut passer par là , conclut la mairesse, qui n’a toutefois pas voulu s’avancer sur les coûts additionnels que ce changement imposera à la Ville de Gatineau.

Avec les informations de Nathalie Tremblay