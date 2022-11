L’ancien joueur des Maple Leafs de Toronto Börje Salming est décédé

Börje s'est joint aux Maple Leafs il y a 50 ans et fera toujours partie de notre famille de hockey. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa femme, Pia, à ses enfants Theresa, Anders, Rasmus, Bianca, Lisa et Sara, et à son frère Stieg , peut-on lire dans le communiqué envoyé jeudi, en début d’après-midi.

Le club de hockey rappelle que la carrière de Börje Salming chez les Maple Leafs a commencé lorsqu'il a signé en tant qu'agent libre avant la saison 1973-1974 . Au cours de 16 saisons et 1 099 matchs de saison régulière en bleu et blanc, le joueur a établi un record d'équipe du plus grand nombre de passes décisives (620), tout en enregistrant le plus de buts (148), de points (768) et de points en séries éliminatoires (49) par un défenseur dans l'histoire de la franchise.

Deux fois finaliste du trophée Norris, Börje Salming a été nommé dans la première équipe d'étoiles de la Ligue nationale de hockey ( LNH ) en 1976-1977 et dans la deuxième équipe d'étoiles à cinq reprises. En 1996, il est devenu le premier joueur suédois intronisé au Temple de la renommée du hockey et a été honoré comme l'un des 100 plus grands joueurs de la LNH en 2017.

Sur la scène internationale, Börje Salming a représenté la Suède à quatre championnats du monde de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), à trois Coupes Canada et aux Jeux olympiques d'hiver de 1992.