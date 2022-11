Un nouvel organisme de défense des services de garde voit le jour au N.-B.

Il s’agit d’une branche de l’organisme national Un Enfant Une Place qui fait la promotion d’un système de garde de qualité, inclusif et sans but lucratif, financé à même les fonds publics.

L’idée est de créer une structure provinciale qui travaillera avec un organisme d’envergure nationale pour militer vers un système de garde adapté aux besoins des familles du Nouveau-Brunswick, tirer des leçons des autres provinces et bénéficier des plus récentes recherches.

Plus de centres réglementés

La préoccupation en tête de liste de notre organisme, c'est le manque de services de garde réglementés au Nouveau-Brunswick , lance la coordonnatrice du programme, Isabelle Forest.

Le gouvernement fédéral a conclu une entente avec la province pour offrir des services de garde à 10 $ par jour d’ici 2026. Les frais de garde sont déjà réduits de moitié pour plusieurs familles afin d’atteindre cet objectif.

Depuis juin, les familles qui ont des enfants âgés de 5 ans ou moins dans des centres de la petite enfance désignés ou dans des garderies éducatives désignées en milieu familial ont droit à une réduction moyenne de 50 % de leurs frais de garde. Photo : Radio-Canada

Selon Isabelle Forest, il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais le travail ne s’arrête pas là.

C’est une excellente mesure pour rendre les services de garde plus abordables, mais trop peu de familles en profiteront, car ils n’ont pas suffisamment de places pour les familles qui en veulent et qui en ont besoin , dit-elle.

Selon elle, il faut donc que le gouvernement se dote d’un plan provincial pour encourager la création de nouveaux centres réglementés, là où le besoin se fait le plus sentir.

Le salaire doit suivre

La province a récemment annoncé une augmentation de salaire pour les éducatrices de la petite enfance qualifiées, passant de 19 $ à 23,47 $.

Isabelle Forest applaudit cette initiative, mais là aussi, il faut en faire plus selon elle.

« La rémunération demeure insuffisante pour convaincre les personnes de travailler dans le secteur de garderies communautaires ou pour y rester bien longtemps. » — Une citation de Isabelle Forest

Morna Ballantyne, directrice générale d’Un Enfant Une Place au niveau national, est du même avis.

Morna Ballantyne est la directrice générale d'Un Enfant Une Place. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Les salaires très bas sont un problème dans tout le pays , dit-elle, en précisant que la seule province qui offre un meilleur salaire aux éducatrices de la petite enfance est le Québec.

Elle ajoute que plusieurs personnes choisissent même de travailler dans d’autres milieux, après avoir reçu leur formation en éducation à la petite enfance, comme dans les écoles, où elles reçoivent de meilleurs salaires et avantages sociaux.

Mme Ballantyne croit que le processus de rémunération doit être complètement réévalué.

Ce qu’on demande, c’est qu’il y ait un bon processus pour évaluer les tâches et les qualifications pour les éducatrices, que c’est un processus transparent qui engage les éducatrices elles-mêmes, [...] comme ça on peut arriver à un montant et on devrait avoir des comparaisons avec d'autres emplois pour être certain que les salaires sont compétitifs , explique-t-elle.

Les prochaines étapes

Un Enfant Une Place Nouveau-Brunswick travaillera au recrutement de membres au cours des prochaines semaines.

Isabelle Forest précise qu’elle demandera une rencontre avec le nouveau ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Bill Hogan.

L’organisme participera à la journée d’action nationale prévue le 30 novembre et offrira également des webinaires pour donner plus de détails sur la situation des services de garde dans la province à tous ceux qui veulent en connaître davantage.