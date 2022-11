William Côté-Boivin libéré de l’accusation de tentative de meurtre

Les événements remontent au mois d’août dernier à Sainte-Rose-du-Nord.

L’homme, aujourd'hui âgé de 29 ans, était soupçonné d’avoir blessé son père, même si ce dernier avait lui-même témoigné que ses blessures étaient le résultat d’un accident.

Robin Boivin avait raconté qu’il a trébuché dans un cadre de porte en voulant s’interposer auprès de son fils qui brisait des objets dans un garage. En tombant, il s’est cogné sur un coffre à outils.

Pour l’avocat de la défense, Jean-Marc Fradette, la preuve était irréfutable.

L'avocat de William Boivin-Côté, Jean-Marc Fradette Photo : Radio-Canada

La preuve démontrait que son témoignage était corroboré par la présence de sang sur le coffre à outils et l’absence de sang sur le marteau. Alors pour le voies de fait grave, c’est la même chose, alors on est persuadé qu’il sera acquitté de cet élément-là.

À la lumière de ces éléments, les accusations de tentative de meurtre et de conduite dangereuse ont été retirées.

On prétend, depuis le début, que c’est une chicane familiale qui a très mal tourné, on s’entend. En apparence, les policiers et la couronne croyaient que le père avait reçu un coup de marteau, mais ce n’était pas le cas , soutient Me Fradette.

William Côté-Boivin sera de retour en cour le 19 décembre pour les accusations de voies de fait graves.

Cette semaine, il a déjà plaidé coupable à trois autres chefs d’accusation, soit voies de fait, menace de mort et possession de stupéfiants.

Après avoir ordonné sa détention au cours des quatre derniers mois, la juge Sonia Rouleau a maintenant accepté de remettre William Côté-Boivin en liberté.

Il doit toutefois habiter chez une proche à Québec et non chez ses parents à Sainte-Rose-du-Nord, où se sont déroulés les événements du mois d’août.

Ces derniers sont toutefois restés en contact avec lui en allant le visiter en prison, notamment.