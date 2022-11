La première série télé de Xavier Dolan débarque sur Club illico

La première série télévisée de Xavier Dolan, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, est en ligne ce jeudi sur la plateforme payante Club illico. Librement inspiré de la pièce éponyme de Michel Marc Bouchard, ce thriller familial compte sur une riche distribution et une équipe comprenant notamment du grand compositeur Hans Zimmer à la musique.

C’est une série qui était très attendue; la première incursion au petit écran d’un des cinéastes du Québec les plus en vue à l’international. C’est la deuxième fois que Xavier Dolan adapte une pièce de Michel Marc Bouchard, après avoir porté Tom à la ferme au grand écran en 2013.

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé raconte l’histoire des membres de la famille Larouche – trois frères et une sœur – qui se retrouvent à la mort de leur mère. Les trois gars de la fratrie sont incarnés par Patrick Hivon (Julien, l’aîné), Éric Bruneau (Denis, le cadet) et Elliott (Xavier Dolan, le benjamin), alors que Magalie Lépine-Blondeau joue Chantal, la femme de Julien.

Julie Le Breton se glisse dans la peau de leur sœur Mireille, figure centrale du récit, qui revient dans son village natal après 25 ans d’exil. Devenue une thanatologue réputée, elle accepte de retrouver sa famille pour embaumer sa mère, selon les dernières volontés de cette dernière, jouée par Anne Dorval.

Ces retrouvailles sous haute tension feront remonter à la surface des secrets enfouis depuis près de 30 ans, à l’époque où Mireille et son frère Julien formaient un trio inséparable avec leur voisin Laurier Gaudreault. Jusqu’à cette nuit de 1991 où un drame terrible est venu déchirer leur amitié…

La famille Larouche au chevet de sa matriarche Madeleine, incarnée par Anne Dorval. Photo : Club illico/Québécor Contenu

Un va-et-vient troublant entre le présent et le passé

La série de Xavier Dolan, conçue comme un véritable thriller, pousse beaucoup plus loin l’intrigue de base de la pièce de théâtre, qui se déroulait dans un huis clos. Le réalisateur navigue entre 1991 et 2019, invitant le public à découvrir comment étaient les personnages dans les années 1990, ce qui se cache derrière leur mal-être, les membres de la famille Larouche devant composer avec toutes sortes de problèmes d’alcool, de toxicomanie et autres.

Les personnages secondaires de la pièce sont également de retour, interprétés entre autres par Guylaine Tremblay, Sylvie Drapeau, Jasmine Lemay et Elijah Patrice. Xavier Dolan s’est aussi entouré de grands talents du côté de la production, avec André Turpin à la direction photo, ainsi que David Fleming et Hans Zimmer (Dune, Inception, Gladiateur, Le roi lion) à la musique.

Les cinq épisodes d’une heure de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé sont sur la plateforme Club illico. La série sera également commercialisée sous la traduction anglaise The Night Logan Woke Up.

Ce texte a été écrit à partir d’une chronique d’Eugénie Lépine-Blondeau à l’émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.