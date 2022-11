Mesures sociales : l’opposition demande au gouvernement de suivre l’exemple de l’Alberta

Mardi soir, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a annoncé que les familles albertaines qui gagnent moins de 180 000 $ par année recevront 600 $ pour chaque enfant et pour chaque personne âgée.

Le gouvernement de l’Alberta prévoit aussi de suspendre la totalité de la taxe provinciale sur les carburants pendant au moins les six prochains mois et d'accorder des réductions sur l'électricité et le gaz naturel.

Ces mesures font partie du plan de l’Alberta pour aider les familles albertaines à faire face à la hausse des coûts.

Cela ressemble beaucoup à ce que nous réclamons depuis des mois. Parce que ces solutions ne sont pas partisanes. Elles relèvent du bon sens , a indiqué la cheffe de l'opposition, Carla Beck, pendant la période des questions à l'Assemblée législative, mercredi.

Selon la cheffe de l’opposition, bien qu'il existe des différences économiques entre la Saskatchewan et l'Alberta, la province dispose des fonds nécessaires pour aider les résidents plus qu'elle ne le fait.

Pour Carla Beck, c’est un signe de la déconnexion du gouvernement de la réalité du province.

Le premier ministre n'a tout simplement aucune crédibilité en ce qui concerne l'abordabilité. Il a promis ces chèques en août [et] qu'ils seraient distribués à l'automne, et de son propre aveu […] des centaines de milliers de ces chèques ne seront probablement pas livrés avant décembre , a affirmé Carla Beck.

Le gouvernement de la Saskatchewan a pris ses propres mesures en matière d'abordabilité, en donnant 500 $ à chaque adulte qui a rempli une déclaration de revenus récente en Saskatchewan, a répondu le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, en défendant la stratégie d'abordabilité de son gouvernement.

Selon le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, le gouvernement de la Saskatchewan a pris ses propres mesures en matière d'abordabilité, en donnant 500 $ à chaque adulte. (archives) Photo : Kirk Fraser/CBC

Nous fournissons 450 millions de dollars aux familles de la Saskatchewan afin de les soulager en cette période d'inflation très difficile , a-t-il ajouté.

Un total de 450 000 des 825 000 chèques de 500 $ ont déjà été envoyés et les 375 000 autres seront bientôt livrés, selon le premier ministre de la Saskatchewan.

Nous avons confiance dans le plan que nous avons mis en place et nous nous efforçons de faire en sorte que les mesures d'abordabilité soient distribuées à nos petites entreprises et à nos familles le plus rapidement possible , a déclaré le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti