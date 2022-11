Nova Scotia Power obtient la cote de crédit la plus basse en Amérique du Nord

L’agence de notation S&P Global a abaissé de deux crans la note de Nova Scotia Power. Elle est maintenant à BBB moins, la note de catégorie d’investissement la plus basse en Amérique du Nord.

L'agence affirme que les risques d’affaires auxquels fait face Nova Scotia Power Inc. ont augmenté considérablement avec l’adoption du projet de loi 212.

Cette loi a plafonné les taux, les bénéfices et les dépenses en plein milieu d’une audience sur les taux par la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse.

« Nous pensons que la capacité de Nova Scotia Power à fonctionner à un niveau financier constant, en ligne avec celle de ses pairs, a diminué. » — Une citation de S&P Global dans son rapport de solvabilité du 21 novembre.

Baisse de la cote, hausse du coût d'emprunt

Cette baisse de la cote de crédit fera grimper le coût d’emprunt, a déclaré Greg Blunden, directeur financier de la société mère de Nova Scotia Power,Emera.

Un employé de Nova Scotia Power travaille à réparer les lignes électriques dans le secteur de Sydney, au Cap-Breton. (Archives) Photo : Robert Short/CBC

Les répercussions pour Nova Scotia Power - et en fin de compte pour nos clients - sont que chaque fois que nous allons sur le marché pour recueillir des fonds, que ce soit pour de nouveaux investissements en immobilisations ou pour refinancer des obligations existantes, le prix sera beaucoup plus élevé qu’il ne l’aurait été autrement , a indiqué Greg Blunden.

« Et ces coûts vont être les coûts qui seront finalement supportés par nos clients au cours des prochaines décennies. » — Une citation de Greg Blunden , directeur financier de la société mère de Nova Scotia Power, Emera

Les coûts d’intérêt plus élevés ne seront pas répercutés sur les contribuables pendant la période de plafonnement tarifaire, qui limite les augmentations non liées aux combustibles à 1,8 % en 2023 et 2024, à l’exclusion de certaines mesures d’efficacité énergétique.

Des revenus accrus doivent être consacrés au renforcement du réseau électrique, selon la loi.

Dissuasion face à la décarbonisation

S&P Global affirme qu’Il a dissuadé Nova Scotia Power d’investir dans la décarbonisation de sa flotte de production .

Cela fait écho aux avertissements précédents du PDG d’Emera, Scott Balfour, et du président de Nova Scotia Power,Peter Gregg.

Les trois cheminées de la centrale électrique de Tufts Cove, à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Greg Blunden mentionne que le plafond de taux ralentit l’écologisation de la grille et qu’il sera plus difficile de se départir du charbon comme source d’énergie.

Au cours des prochaines années, il sera plus difficile d’abandonner le charbon plus rapidement que nous l’aurions fait autrement. Nous serons mis au défi de continuer à investir dans la production d’énergie renouvelable, le stockage des batteries, ce genre de choses , a-t-il averti.

La province paraît mal, dit un spécialiste de l’énergie

Larry Hughes, spécialiste de l’énergie à l’Université Dalhousie, dit que cette baisse de la cote de crédit de Nova Scotia Power est importante.

Cela fait mal paraître la province à cause de cette ingérence dans un service public réglementé , a-t-il déclaré.

Le gouvernement provincial a écarté les critiques à l’égard du projet de loi formulées par Emera, des groupes d’entreprises et des défenseurs des consommateurs qui représentent les contribuables aux audiences réglementaires.

Protéger les clients, dit Tim Houston

Le premier ministre Tim Houston affirme qu’il protégeait les clients contre d’énormes augmentations de tarifs et qu’il le ferait de nouveau au besoin.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables a déclaré que sa responsabilité est envers les contribuables.

C’est à l’entreprise de gérer ses relations avec ses intervenants , a déclaré la province dans un communiqué.

Nous continuerons d’examiner des options pour aider à garder les tarifs abordables pour les Néo-Écossais et pour tenir Nova Scotia Power responsable des services qu’elle offre à la population.

Les chefs de l’opposition à l’Assemblée législative ont également appuyé le plafonnement des taux.

En réponse à la loi sur le plafonnement des taux, Emera a déclaré qu’elle réduirait ses dépenses en Nouvelle-Écosse, ce que l’agence de notation a remarqué. Nova Scotia Power produit environ 15 % des revenus d’Emera.