Enquête indépendante au Pavillon Richelieu réclamée par le syndicat des employés

Le syndicat des employés du Pavillon Richelieu, un centre de réadaptation pour les jeunes de la DPJ à Baie-Comeau, demande au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord d'ouvrir une enquête indépendante sur le climat et les relations de travail au sein du centre.

Le 16 novembre dernier, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) est intervenue auprès des membres du conseil d'administration du CISSS de la Côte-Nord.

Le syndicat a réclamé une enquête après avoir appris que six éducatrices ont été suspendues au cours des derniers mois.

L'intervention est résumée dans un document obtenu par Radio-Canada.

On peut aussi lire dans le document le témoignage d'éducatrices qui affirment avoir été suspendues pour fin d'enquête. Elles affirment que plusieurs mois se sont écoulés pour comprendre les raisons de leur suspension.

Toujours dans ce document, des éducatrices rapportent que durant leur suspension, [elles] étaient tenues à différentes contraintes telles que l’impossibilité d’entrer en contact avec [leurs] collègues .

Les employées décrivent aussi le sentiment d'isolement qu'elles ont vécu à la suite de leur suspension.

« Des symptômes d’anxiété, d’agoraphobie et de paranoïa se sont développés chez certaines d’entre nous, menant à l’incapacité à se retrouver en public. » — Une citation de Extrait du document obtenu par Radio-Canada

Différents malaises se sont aussi installés, tels que de l’insomnie, des douleurs physiques, des migraines et des problèmes psychologiques , témoignent les éducatrices.

Elles déplorent finalement les impacts sur leurs patients. Pour les jeunes, nos jeunes, l’instabilité sur l’unité créée par le départ en bloc a mené à plusieurs problématiques telles que de l’anxiété. [...] Plusieurs [jeunes] se sont demandé si c’était de leur faute si nous étions parties , peut-on lire dans le document.

L' APTS qualifie les suspensions de six éducatrices de cavalières et juge le climat de travail très problématique , tout comme l'organisation du travail et la répartition des services.

Le syndicat n'a pas voulu commenter davantage la situation.

Le CISSS de la Côte-Nord a refusé les demandes d'entrevue de Radio-Canada, car les deux parties sont en arbitrage concernant des lanceurs d'alertes au Pavillon Richelieu.

Une première rencontre d'arbitrage a eu lieu le 9 novembre dernier. Un prochain entretien est prévue le 28 novembre.