Don d’équipement pour l’équipe de hockey qui a tout perdu dans l’incendie de son autobus

Dans un communiqué, les Trappers annoncent avoir reçu un don de 40 bâtons de hockey grâce à la Ligue de hockey du Nord de l’Ontario (NOJHL) et la compagnie Sherwood.

La NOJHL est l'un de nos partenaires et lorsqu'ils nous ont approchés au sujet de l'incident, il était important pour nous de nous impliquer et d'aider à remettre les enfants sur la glace le plus rapidement possible , affirme le directeur des ventes de Sherwood Hockey, Michael Soule, dans le communiqué.

Il ne restait que le squelette de l'autobus des Trappers une fois les flammes éteintes. Photo : Facebook/Carmen Anello

Le hockey est une famille, et en tant que telle, la Ligue de hockey junior du Nord de l'Ontario n'a pas hésité à faire sa part , affirme de son côté le commissaire de la NOJHL , Robert Mazzuca.

Le don a été effectué grâce à l’équipe des Voodoos de Powassan de la NOJHL .

Nous sommes reconnaissants pour toute l'aide et les soins que nous avons reçus de tous , affirme l’entraîneur des Trappers, Doug Sanders.

La semaine dernière, la compagnie d’autobus Tisdale Bus Lines a payé pour du nouvel équipement au magasin Skaters Source du Sport de North Bay.

Les Trappers U18 AAA vont disputer leur première partie depuis l’incident cette fin de semaine à Powassan lorsqu'ils affronteront les Trappers U16 AAA.