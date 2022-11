Rouyn-Noranda : au tour des cols blancs de se doter d’un mandat de grève

La convention collective des quelque 120 membres du syndicat est échue depuis le 31 décembre 2021 et le syndicat négocie avec la Ville depuis mai dernier.

Les deux parties ne s'entendent pas sur les salaires et l’intégration du personnel aquatique dans l’accréditation syndicale des cols blancs.

« Les hausses salariales sont jugées insuffisantes compte tenu du taux d'inflation que l'on connaît. Il y avait des demandes de rattrapage salarial et aussi, on intégrait le personnel aquatique à l'accréditation syndicale des cols blancs. » — Une citation de Geneviève Carrier, conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique

Pour le moment, le discours que nous recevons à la table de la part de l'employeur, c'est que le secteur aquatique, on le traite comme du personnel de second ordre, ajoute Mme Carrier. On ne veut pas leur offrir les mêmes avantages que les autres membres cols blancs de la même section locale. Vous comprendrez donc que pour nous, à ce moment-ci, c'est inacceptable.

Geneviève Carrier écarte à court terme le déclenchement d'une grève, mais les syndiqués pourront exercer ce moyen de pression si les négociations ne progressent pas suffisamment.

C'est le deuxième syndicat de la Ville de Rouyn-Noranda à recourir à la menace de grève.

Il y a moins d'un mois, les employés cols bleus avaient voté dans une proportion de 96,4 % en faveur d’un mandat visant à appliquer des moyens de pression pouvant aller jusqu’au déclenchement d’une grève.