Un siège au sein du C.A. de la CCN : le souhait de la MRC des Collines-de-l’Outaouais

Environ 70 % des terrains de la CCN sont [situés] sur le territoire de la MRC . Ça, c’est 20 % du territoire de la MRC . C’est un partenaire de premier plan. On a déjà une bonne collaboration , a soulevé le préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, Marc Carrière, qui souhaite profiter du même privilège que les villes d’Ottawa et de Gatineau.

« Cela aurait également des effets sur les autres municipalités, comme La Pêche et Pontiac. On pense que ce serait un excellent endroit pour échanger et faire valoir les enjeux que nous avons. »