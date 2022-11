Une politique en habitation pour la CMM

Le financement du logement social et communautaire, la planification intégrée de l’habitation et de l’aménagement du territoire et une offre diversifiée et adaptée aux besoins évolutifs des ménages sont les principales orientations autour desquelles s’articule la première Politique métropolitaine d’habitation de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

La CMM y voit un outil stratégique visant à mobiliser et à coordonner les efforts des différents intervenants de l’habitation pour relever les défis complexes qui se posent dans un contexte de transformations démographiques et de crise climatique .

Mais pour y arriver, la CMM se fixe plusieurs objectifs, dont une série d’actions comme l’intégration dans le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de cibles de logements sociaux et abordables déterminés en fonction des besoins et des particularités du milieu .

Les municipalités sont appelées à optimiser leurs efforts pour développer du logement social, communautaire et abordable sur leur territoire à l’aide des leviers dont elles disposent ou encore en adoptant de nouvelles pratiques et des stratégies innovantes .

Dans une déclaration, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, souligne les graves conséquences de la pénurie de logements et la crise d’abordabilité sur la population du Grand Montréal. Elle voit cette politique de la CMM d’un bon œil.

« Avec l’ajout de cibles de logements sociaux et abordables dans le PMAD , qui contient déjà des seuils minimaux de densité ayant fait leurs preuves, la CMM se positionnera comme une des régions métropolitaines les plus proactives pour assurer la mixité sociale dans ses milieux de vie. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

La CMM entend également mettre sur pied un programme pour la densification réfléchie et la mixité sociale dans le cadre duquel des experts les aideront à identifier et à mettre en œuvre des stratégies d’habitation diverses et à développer des outils favorisant l’inclusion de logements sociaux et abordables .