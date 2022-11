La Ville prête à mettre 7 M$ pour sa première patinoire extérieure couverte

La Ville de Québec a lancé lundi plusieurs appels d'offres dans le but de construire sa première patinoire extérieure couverte et réfrigérée. Cinq sites potentiels seront étudiés, dont trois dans le secteur Charlesbourg. L'infrastructure devra coûter entre 6 et 7 millions $.

L'un des appels d'offres vise la création d'une étude de faisabilité pour trouver un premier lieu de construction. Les parcs Duberger (Les Rivières), Bon-Pasteur, Saint-Viateur et Saint-Pierre (Charlesbourg) et Jean-Guyon (Beauport), seront étudiés.

La Ville vise décembre pour trouver une entreprise qui devra avoir complété l'étude de faisabilité d'ici avril 2023.

L'administration vise également 2023 pour le début des plans et devis. Le coût d'objectif de soumission pour l'ensemble des travaux, pour chacun des sites, se situe entre 6 et 7 M$, toutes taxes incluses, selon la complexité du site d'implantation. Ce montant inclut les contingences de conception, de même que les frais généraux, les frais d'administration, les frais d'organisation de chantier et les profits , peut-on lire dans un des appels d'offres.

La patinoire devra respecter certaines conditions, dont celle d'offrir une destination polyvalente 4 saisons . La structure devra bien s'intégrer à son environnement et assurer une qualité architecturale à l'image de la Ville de Québec. Elle devra également avoir une position géographique optimale et favoriser une période d'utilisation accrue , en plus d'être accessible pour tous.

Ultimement, la Ville souhaite implanter ce genre de patinoires dans tous les arrondissements de Québec.

Aucune date n'a été fixée pour la mise en service de la première patinoire couverte et réfrigérée.

Standards nord-américains

Il devra s'agir de patinoires de qualité, précise la Ville de Québec dans un de ses appels d'offres.

Les patinoires devront respecter les critères des patinoires nord-américaines, soit une superficie de 25,9 m de largeur par 60,96 m de long.

Les bandes devront être munies de baies vitrées et équipées de filets.

Un stationnement d'une cinquantaine de places devra aussi être aménagé. Finalement, une salle permettant à 70 patineurs d'être assis en même temps devra également être construite.

La structure qui englobe la patinoire devra être en bois et en acier et n'avoir aucune colonne intermédiaire. Elle devra couvrir une superficie de 35 m sur 70 m.