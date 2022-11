« Il faut trouver des solutions avant les crises », dit Fady Dagher

Le nouveau chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, prône une approche plus proactive des forces de l'ordre afin d'« agir bien en amont et trouver des solutions avant que les crises ne surviennent ».

Fady Dagher comparaissait, jeudi matin, devant la Commission de la sécurité publique de Montréal, au jour même de l'annonce de sa nomination à la tête du SPVM .

Considéré par des experts, tant civils que policiers, comme le chef de police le plus avant-gardiste du Québec, Fady Dagher devrait entrer en poste en janvier. Sa nomination doit d'abord être entérinée au niveau municipal et approuvée par le Conseil des ministres de François Legault.

Fady Dagher, qui dirigeait jusqu'alors le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), a passé la majeure partie de sa carrière au SPVM . Il a gravi les échelons au point d'avoir été pressenti, en 2015, pour prendre la direction du corps de police. L'administration de Denis Coderre lui avait finalement préféré Philippe Pichet.

L'administration de la mairesse Valérie Plante a donc porté son choix sur un policier qui connaît à fond la métropole. En 2022, la police doit servir toutes les populations, a-t-il déclaré jeudi, en décrivant sa vision de la police devant la Commission de la sécurité publique. Un service de police beaucoup plus inclusif, qui saisit les enjeux des populations en voie de marginalisation, les enjeux de l'immigration et ceux des différents partenaires.

Fady Dagher affirme que la police doit jouer son rôle avec humilité et modestie , en concertation avec ses partenaires – notamment communautaires – et sans être au-dessus .

Le nouveau chef du SPVM affirme que près de 80 % des appels reçus par la police sont liés à des enjeux de santé mentale et à des problèmes sociaux. Et c'est pas vrai que le policier est mieux placé qu'un partenaire pour y répondre, au moins pour trouver une meilleure solution par la suite , dit-il.

Non seulement à Montréal, mais sur l'ensemble du continent nord-américain, la police agit en mode réactif pour répondre aux urgences, déplore Fady Dagher, dont c'est le grand souci .

« Et tant et aussi longtemps qu'on va rester comme service de police à "un appel au 911 et un véhicule qui est déplacé", on va toujours répéter les mêmes réponses et ce ne sera pas la bonne solution à chaque fois. » — Une citation de Fady Dagher

Deuxième service de police municipal en importance au Canada, le SPVM dessert l’ensemble de l’île de Montréal, soit plus de 1,7 million d'habitants. Il rassemble plus de 6000 employés civils et policiers et compte 31 postes de quartier. Avec ces effectifs qu'il dirigera désormais, M. Dagher entend trouver des solutions bien en amont, avant les crises, avant les événements malheureux .