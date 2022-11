Le 86-88 rue Montcalm, où est installé le populaire restaurant du Vieux-Hull, à Gatineau, est dans la mire de l’homme d’affaires Pierre Brisson, qui dirige l’entreprise Brisson peinture. Il veut l'acheter et y ériger un immeuble de six étages avec un espace commercial au rez-de-chaussée.

La construction du projet contraindrait toutefois Véronique Rivest à fermer son établissement pour une période prolongée, un scénario qu’elle ne peut se permettre. Mme Rivest souhaite plutôt se porter acquéreuse elle-même du bâtiment, en vertu d'une clause qui figure dans son bail.

Après trois dans de procédures judiciaires, voilà qu’un jugement, rendu le 7 novembre dernier par la juge Anne-France Gagnon, de la Cour supérieure du Québec, ouvre la voie au rachat de l’immeuble par la sommelière.

Rappel des faits

Pierre Brisson a acheté la propriété voisine du Soif - Bar à vin en 2018. Son courtier lui avait préalablement mentionné que le 86-88 rue Montcalm serait aussi mis en vente. L’homme d’affaires manifeste aussitôt son intérêt à la propriétaire Carole Lafrance, mais cette dernière lui mentionne qu’une clause de premier refus figure dans le bail de Véronique Rivest, ce qui lui donne la priorité dans le cas d’une vente.

En juin 2019, Carole Lafrance se décide à se départir de son immeuble. Véronique Rivest se met alors à la recherche de financement pour l’acheter.

De son côté, Pierre Brisson fait une première offre d’achat qui est refusée, puis une deuxième. Il laisse quelques jours à Carole Lafrance pour y donner suite. Pendant que les deux négocient, Véronique Rivest fait une première offre d’achat inférieure à celle de Pierre Brisson. Carole Lafrance lui demande d’égaler le prix de l’homme d'affaires, ce que la sommelière accepte.

La sommelière Véronique Rivest propriétaire du restaurant, le Soif-Bar à vin (archives) Photo : Radio-Canada

C’est là où les partis ne s’entendent pas : Pierre Brisson affirme qu’une entente verbale a été conclue entre lui et Carole Lafrance, alors que cette dernière soutient plutôt qu’elle a refusé son offre au profit de celle de Véronique Rivest.

Face à ce désaccord, Pierre Brisson entame, en octobre 2019, des procédures légales afin d’empêcher la vente du 86-88 rue Montcalm.

Une clause cruciale

À la suite des témoignages et de l’analyse de la correspondance entre les partis, la juge Anne-France Gagnon a déterminé que, même si une entente a bel et bien été conclue entre Pierre Brisson et Carole Lafrance, c’est l’offre d’achat de Véronique Rivest qui doit être priorisée en raison de la clause incluse dans son bail.

La clause a pour but de permettre à [Mme] Rivest d’acquérir l’immeuble aux mêmes prix et conditions qu’un autre acquéreur et par le fait même de permettre à [Mme] Lafrance de bénéficier d’une offre égale , écrit la magistrate. Le Tribunal conclut que [Mme] Rivest a exercé valablement son droit de premier refus rendant ainsi caduque l’entente bilatérale de vente et d’achat intervenue entre [M.] Brisson et [Mme] Lafrance.

La bataille juridique pourrait se prolonger si Pierre Brisson décide d’en appeler de la décision. Il a jusqu’au 11 décembre pour le faire, selon son avocat, Me Pierre McMartin. Ce dernier ne souhaite pas commenter le jugement pour le moment; il affirme être en train de l’évaluer.

En attente de savoir si M. Brisson ira en appel, la sommelière Véronique Rivest et Carole Lafrance n’ont pas souhaité réagir au jugement.

Avec les informations de Maxime Huard et Alexandra Angers