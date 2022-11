La C.-B. investit 230 millions $ sur 3 ans pour embaucher des policiers

Cet investissement se fait dans le cadre du plan pour l'amélioration de la sécurité des communautés, explique le communiqué de presse du ministère de la Sécurité publique.

Ce financement a pour but d'assurer des forces policières adéquates en particulier dans les communautés rurales, isolées et autochtones, ainsi que pour les différents groupes spécialisés qui enquêtent et empêchent une variété de crimes complexes, violents, et organisés , ajoute le communiqué.

L'argent doit permettre de recruter et de former 277 agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans la province et d'ainsi pourvoir les postes vacants dans des détachements ruraux.

Victoria dit que cet argent permettra également d'offrir du soutien aux procureurs de la Couronne et aux agents de probation qui s'occupent des dossiers des contrevenants violents ou à risque élevé.

Le chef de l'opposition officielle, le libéral Kevin Falcon, a écrit dans les réseaux sociaux que chaque jour qui passe sans que les postes vacants au sein des forces policières de la province soient pourvus est un jour de plus ou la sécurité publique est compromise.

L'argent prévu par Victoria doit aussi servir à embaucher du personnel pour les groupes spécialisés comme celui des crimes majeurs et celui de l'exploitation sexuelle des enfants. Photo : Radio-Canada / Christer Waara

Une députée de son parti et ancienne agente de la GRC , Elenore Sturko, dit que ce financement est attendu depuis longtemps et estime qu'il a été stratégiquement mis de côté en attente de l'arrivée de David Eby au poste de premier ministre.

Nous sommes heureux de ce financement, mais tout comme pour les autres annonces faites en rafale par le premier ministre Eby depuis une semaine, qu'est-ce qui a pris autant de temps? a-t-elle demandé.

